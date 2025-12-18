藍白砲轟潘孟安缺席立院專報 民進黨反擊：違憲元凶還卸責

總統府秘書長潘孟安今以嚴守憲法規範為由，未列席立法院司法法制委員會「不依法副署相關法律責任之追究」報告，立委羅智強等人提譴責案批判其毀憲亂政，並獲表決通過。（記者廖振輝攝）

總統府秘書長潘孟安今（18日）以嚴守憲法規範為由，未列席立法院司法法制委員會「不依法副署相關法律責任之追究」報告，立委羅智強等人提譴責案批判其毀憲亂政，並獲表決通過。民進黨反批，藍白惡修「財政收支劃分法」及「憲法訴訟法」，才是毀憲亂政的元兇，如今刻意去脈絡化、抹黑執政團隊，無非是為自身的違憲行為卸責。

民進黨發言人韓瑩表示，真正破壞台灣民主、動搖憲政秩序的，不是依法守護體制的執政團隊，而是國民黨在國會長期運用多數暴力，強行通過惡法、掏空國家，才是毀憲亂政的元凶。

韓瑩指出，國民黨聯手民眾黨在國會一再惡修「財政收支劃分法」，不僅企圖掏空中央政府財政，甚至突破「公債法」舉債上限，行政院多次明確指出窒礙難行，仍遭藍白一意孤行否決覆議。即便行政院試圖循釋憲途徑尋求救濟，卻因藍白惡修「憲法訴訟法」，導致憲法法庭自去年底停擺，憲政救濟之門被徹底關上。

韓瑩說，正因憲法法庭停擺，面對在野黨1年多來在國會恣意妄為、接連通過毀壞體制的惡法，執政團隊已無其他憲政途徑可循，才會走到今天不副署的決定。藍白刻意去脈絡化，操作總統府潘秘書長過往在不同時空背景下的答詢內容，抹黑執政團隊，無非是為自身的違憲行為卸責。

由於憲政監督機制被癱瘓，韓瑩列舉，藍白進一步在國會恣意推動一系列傷害民主法治、護航貪腐的修法案，包括修正「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給條例」，企圖將公費助理費變成立委與地方民代的私房錢；修正「公職人員選舉罷免法」，讓有罪判決確定、仍在緩刑中的犯人得以參選公職；修正「總統副總統選舉罷免法」，為連署階段的賄選行為開後門；以及修正「不當黨產處理條例」，企圖替法院認定的國民黨附隨組織解套，讓不正義黨產不必歸還國家，合理化當年國民黨威權統治之下的國庫通黨庫。

韓瑩指出，最新民調已清楚顯示，多數民意都不支持這些毀壞國家的法案，呼籲部分學者勿為特定政治立場背書，抹滅應有的學術專業與社會責任。

