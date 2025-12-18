不副署後朝野對立升高 政院：拍板國安修法沒有時機點問題

行政院長卓榮泰在15日宣布財劃法不副署後，行政院會今（18）日通過4項國安修法，對於是否藉此要拉高朝野對立？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，這是按照期程推動，並沒有特定時機的問題。（記者鍾麗華攝）

行政院長卓榮泰在15日宣布財劃法不副署後，行政院會今（18）日通過4項國安修法，對於是否藉此要拉高朝野對立？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，這是按照期程推動，並沒有特定時機的問題。

行政院會今天將通過國安法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元，此外，對於退休軍公教危害國安，只要一審有罪，就只能領半數的月退。

請繼續往下閱讀...

對於行政院「不副署」後，隨即提出國安法修法，時機點敏感，被認為要升高朝野對立，李慧芝表示，賴總統今年3月主持國安高層會議後就指出，台灣面對五大國安與統戰威脅，也提出17項因應策略，呼籲國人要團結，共同抵禦分化。

李慧芝強調，行政院依照賴總統指示，盤點提出相關修法措施及計劃，一切都是按照期程推動，並沒有特定時機的問題，而且這都是可以強化國家安全、防止滲透的法案，應該朝野不分黨派，都要共同支持。

李慧芝說，像是日前通「海纜七法」獲得朝野立委共同支持，完成三讀，而且立法院在野黨委員，也很關注滲透相關案件，所以更應該要支持，可以更強化國安的法案，來嚴懲危害國家安全、背棄家國，還有對敵效忠的行為，讓國家更安全，然後防堵裡應外合、阻止滲透吸收。

李慧芝強調，賴總統說過，不同黨派沒有關係，但是我們要是同一國，所以呼籲立法院與各黨團，應該要儘速審議通過這些國安相關法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法