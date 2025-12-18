為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    童子瑋送繪本被退 家長前往基市教育處抗議喊「反對市府搞政治」

    2025/12/18 14:08 記者盧賢秀／基隆報導
    數十位關心教育的家長今天上午到安樂行政大樓前抗議教育處阻擋議長送繪本。（記者盧賢秀攝）

    數十位關心教育的家長今天上午到安樂行政大樓前抗議教育處阻擋議長送繪本。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長童子瑋寄送全市國小學童「聖誕節」繪本，被教育處以「準候選人」、「教育行政中立」為由婉拒贈書，引起爭議，今天上午有數十位家長前往安樂行政大樓教育處前抗議，指市府根本是「欲加之罪」，要求市府也要保持行政中立，讓所有小朋友都能收到民代的聖誕節禮物。

    童子瑋近日寄出1萬6千本的「聖誕節」繪本，教育處認為童子瑋有可能被徵召參選市長成為準市長候選人，考量學校教育及行政中立，婉謝童子瑋贈書，引發不同看法。有國小家長會力挺童子瑋長期關心教育，基隆市學校學生家長聯合會總會發聲明，支持市府教育中立的立場。

    今天上午有數十位國中小關心教育的家長，在教育處辦公室所在的安樂行政大樓前抗議，高喊「支持民代送愛心，反對市府搞政治」，希望讓小朋友儘速收到繪本。

    南榮國中前家長會長陳振宏說，市府阻止民代送愛心給小朋友，家長自發性到教育處前抗議，希望市長謝國樑不要把教育政治化，也能保持行政中立，讓小朋友收到這份愛心。

    他認為，教育處應該展開雙手歡迎民代或社會團體送書或聖誕禮物，如果沒有高層指示，教育處怎麼敢反對議會首長送繪本？

    成功國小榮譽家長會長何玲指出，童子瑋當選議員開始，就關心成功國小的建設，包括彩虹跑道、幼稚園等設施，每年都來送聖誕禮物，她聽到繪本被擋的新聞感到很驚訝，而且繪本製作需要很長時間，跟他選舉有什麼關係，他也還沒提名，根本是「欲加之罪」。

    何玲並指出，學生家長聯合會總會昨發聲明，其中張若葳還在市府擔任秘書，是否行政中立令人質疑。

    市府副發言人林廷翰說，張若葳確實有在市府當秘書，但她所發的聲明是基於她是前總會長的身分發出的。

    基隆議長童子瑋送給國小學童聖誕節繪本被婉拒，引起風波。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆議長童子瑋送給國小學童聖誕節繪本被婉拒，引起風波。（記者盧賢秀翻攝）

