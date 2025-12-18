不敢與丁特辯論？沈伯洋深夜回擊：跟「頭家」辯論贏了又怎樣

民進黨立委沈伯洋（左）與實況主丁特。（本報合成，資料照）

行政院正式宣布對藍白聯手強勢通過的「財劃法修正案」行使「不副署」權，引發政壇與民間熱議。民進黨立委沈伯洋預告將針對此事進行直播說明，卻遭到部分網友質疑他遲遲未答應遊戲實況主「丁特」的辯論邀約。對此，沈伯洋昨（17）日深夜發文回應，真正該辯論的地方是立法院，而面對人民的疑慮，自己該做的是盡量說明，捍衛價值並解答疑問，「我們是人民選出來的公僕，人民是頭家。跟頭家辯論，贏了又怎樣？」

沈伯洋昨晚在臉書發文表示，最近一直有人喊著要找他辯論，他想可能對立法委員的職責有些誤解。身為立法委員的工作是在立法院辯論，透過政策攻防、法案思辨，才能將人民的利益極大化；這是民意代表的責任，也是民主的真諦。但面對「人民」，他反問：「是要辯論什麼？我們是人民選出來的公僕，人民是頭家。跟頭家辯論，贏了又怎樣？」

沈伯洋解釋，立委掌握法案資訊與議程細節，如果自己利用這種資訊落差，用專業術語去壓制，隨便一句「這法條你搞錯了，其實中間XXX」、「你不知道這個有被討論過然後被否決嗎？」就宣稱勝利，「請問這種『贏』有什麼意義？這只能是在網路吵架用的。」面對人民的疑慮，他該做的是盡量「說明」，捍衛價值並解答疑問，「所以我寫文章、開直播，一條一條回應，本來就是我的工作。我公開行程超多，而我都是讓民眾問問題問到飽的。」

沈伯洋強調，真正該辯論的地方是立法院，是那些被沒收討論的委員會，所以不用再喊了，有任何疑慮歡迎提出。他重申，「拜託具體講一下到底有疑慮是哪個部分，而我會負責解答與報告；至於辯論，請讓它回到議場上。」此外，他也針對部分新網友質疑他「鎖留言」一事作出澄清，解釋這是因為近半年有大量中國網軍洗版，為了維持討論品質才採取此措施。

