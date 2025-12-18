為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    反制卓揆不副署公告財劃法修正案 國民黨：謀定而後動才會有效

    2025/12/18 13:38 記者施曉光／台北報導
    國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

    國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

    在行政院長卓榮泰宣布拒絕副署總統公告立法院三讀通過的「財政收支劃分法」修正案之後，藍、白兩黨透過溝通尋求在野反制之道，國民黨發言人牛煦庭今日指出，政治攻防要謀定而後動，藍、白之間要先充分對話溝通，整合最大戰力，反制措施才會有效，他請外界先稍安勿躁，謀定而後動。

    對於藍、白立委在今日立法院司法及法制委員會通過提案移請監察院彈劾卓揆，牛煦庭表示，提出彈劾案就一種是把憲政概念講清楚的方式，未來大家只要準備好了，在對的場合一起共同提出，藍、白基層支持者就能理解，這樣的反制也才有真正的效果。

    牛煦庭指出，在行政院做出不副署如此荒唐的毀憲亂政決定後，藍、白兩黨都收到基層建議，要求做出反制，但政治攻防必須謀定而後動，藍、白要充分對話溝通後，才能整合最大戰力，反制措施也才會有效，今天司法及法制委員會的動作只是一個開始，請外界稍安勿躁。

    他痛批民進黨這兩天在歪曲風向，要求在野黨提出倒閣，但無論從歷史經驗與憲法設計精神來看，行政院長不副署的問題，完全與國會沒有關係，純屬行政權的內戰，卓揆既然不副署，就應該自行下台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播