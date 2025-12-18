反制卓揆不副署公告財劃法修正案 國民黨：謀定而後動才會有效

國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

在行政院長卓榮泰宣布拒絕副署總統公告立法院三讀通過的「財政收支劃分法」修正案之後，藍、白兩黨透過溝通尋求在野反制之道，國民黨發言人牛煦庭今日指出，政治攻防要謀定而後動，藍、白之間要先充分對話溝通，整合最大戰力，反制措施才會有效，他請外界先稍安勿躁，謀定而後動。

對於藍、白立委在今日立法院司法及法制委員會通過提案移請監察院彈劾卓揆，牛煦庭表示，提出彈劾案就一種是把憲政概念講清楚的方式，未來大家只要準備好了，在對的場合一起共同提出，藍、白基層支持者就能理解，這樣的反制也才有真正的效果。

牛煦庭指出，在行政院做出不副署如此荒唐的毀憲亂政決定後，藍、白兩黨都收到基層建議，要求做出反制，但政治攻防必須謀定而後動，藍、白要充分對話溝通後，才能整合最大戰力，反制措施也才會有效，今天司法及法制委員會的動作只是一個開始，請外界稍安勿躁。

他痛批民進黨這兩天在歪曲風向，要求在野黨提出倒閣，但無論從歷史經驗與憲法設計精神來看，行政院長不副署的問題，完全與國會沒有關係，純屬行政權的內戰，卓揆既然不副署，就應該自行下台。

