為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高虹安復職新竹市長 簽第一、第二份公文值5685萬

    2025/12/18 13:34 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安復職首日所簽的第一、二份公文值5685萬餘元，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職首日所簽的第一、二份公文值5685萬餘元，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安今天（18日）復職，首日簽署的首份公文，是同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，所需預算金額約4000萬元，第二份公文是核定消防人員危險加給加成4成，待中央修法完成後即可即刻生效，經精算危險職務加給預算約1685萬餘元，2份警察與消防勤務與危險加給的公文預算經費約5685萬餘元。

    新竹市轄內因有竹科園區，且經統計，新竹市民被詐騙的案件與金額都是全台數一數二，因此詐騙案件數多，加上竹科交通維護勤務攀升，高虹安稱市府支持警政署的「勤務繁重加成」修正方案，會以最實質的制度與福利，回應警察人員對城市安全的關鍵貢獻。

    另外，公共安全是施政重中之重，除已調升消防人員超勤加班費到每月1萬9000元，也將消防局員額擴編至498人，另經精算危險職務加給預算需求約新台幣1685萬餘元，高虹安也核批消防局這項危險加給公文，待中央修法完成後即可即刻生效。

    新竹市警察局補充，內政部警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關，經估算竹市警察局整體預算需求約需4000萬元。

    新竹市長高虹安復職首日所簽的第一、二份公文值5685萬餘元，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職首日所簽的第一、二份公文值5685萬餘元，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職首日所簽的第一、二份公文值5685萬餘元，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職首日所簽的第一、二份公文值5685萬餘元，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播