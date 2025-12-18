高虹安復職新竹市長 簽第一、第二份公文值5685萬

新竹市長高虹安復職首日所簽的第一、二份公文值5685萬餘元，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安今天（18日）復職，首日簽署的首份公文，是同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，所需預算金額約4000萬元，第二份公文是核定消防人員危險加給加成4成，待中央修法完成後即可即刻生效，經精算危險職務加給預算約1685萬餘元，2份警察與消防勤務與危險加給的公文預算經費約5685萬餘元。

新竹市轄內因有竹科園區，且經統計，新竹市民被詐騙的案件與金額都是全台數一數二，因此詐騙案件數多，加上竹科交通維護勤務攀升，高虹安稱市府支持警政署的「勤務繁重加成」修正方案，會以最實質的制度與福利，回應警察人員對城市安全的關鍵貢獻。

另外，公共安全是施政重中之重，除已調升消防人員超勤加班費到每月1萬9000元，也將消防局員額擴編至498人，另經精算危險職務加給預算需求約新台幣1685萬餘元，高虹安也核批消防局這項危險加給公文，待中央修法完成後即可即刻生效。

新竹市警察局補充，內政部警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關，經估算竹市警察局整體預算需求約需4000萬元。

