賴瑞隆拚初選踏入邱議瑩根據地 曹啟鴻、陳吉仲驚喜現身

曹啟鴻（左）稱讚賴瑞隆（右）是首位系統性針對高屏區域治理提出願景的高雄市長參選人。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選白熱化，前農委會（現農業部）主委曹啟鴻、陳吉仲今（18日）首次現身高雄站台，陪同立委賴瑞隆挺進競選對手邱議瑩的本命區，於旗山糖廠社區發表高雄新願景；曹啟鴻大讚賴瑞隆是首位系統性針對高屏區域治理提出願景的高雄市長參選人。

賴瑞隆今召開「大高雄願景系列之三」記者會，針對東高雄提出以「高屏溪大河文明再起」為核心，橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的完整藍圖。

賴瑞隆指出，旗山、美濃除了被定位為生活與農業集散中心，更要推動「大旗美原民山城路」，打造主題精緻且有文化深度的觀光廊帶；同時挖掘內門、大樹、六龜、杉林的宗教文化與藝陣經濟潛力，並就甲仙周邊的溫泉體驗，及茂林、那瑪夏與桃源為主的部落文化，發展為旅遊示範重鎮。

針對交通面，賴瑞隆認為唯有打通路網，才能讓生活更便利，未來將以捷運黃線為主幹，推動紅線延伸至林園、國道7號、高屏二快、台27甲線延伸至國10里港等；另將推動前瞻性建設如捷運旗山美濃線、大樹線，評估興建旗山快速道路。

賴瑞隆說，未來「中崙新區」將以公地再生為關鍵，系統性補齊公共設施；而透過推動鳥松成為「健康城市示範區」，以運動休閒園區結合樂齡健康產業。另外，鄰近產業園區的大寮，也將以公共運輸及社福設施的整合，躍升為「新生活圈核心」。

賴瑞隆也承諾打造「醫療資源高齡照護弱勢服務」，提升設備及專科人力，並整合義大醫院、旗山醫院、榮總及國軍802醫療體系，搭配基層診所、行動醫療車，建立完整的轉介及支援網絡。

曹啟鴻表示，高雄、屏東密不可分，賴瑞隆是首位系統性針對高屏區域治理提出願景的高雄市長參選人，展現前瞻高格局。他也回憶，當年「財團法人香蕉研究所」面臨裁撤聲浪，是賴瑞隆在立院協助爭取保存，為台灣引以為傲的香蕉傳奇揚名國際注入關鍵力量。他也稱讚賴瑞隆問政表現，獲得公督盟19次第一名肯定，將來一定會是好市長。

陳吉仲指出，台灣的農業在近8年來遇到諸多挑戰，賴瑞隆長期在立院經濟委員會大力協助，每每將危機化為轉機；也成功推動「三保一金」、「解除漁業黃牌」、「漁業三法」及食農教育、綠色照顧站等，是農漁民最堅定的盟友。陳吉仲也說，賴瑞隆與他都出身基層，他認為擔任一位首長最重要的是能「感同身受」，相信有遠見、懂傾聽的賴瑞隆，一定會讓高雄成為最好的都市。

陳吉仲（右）現身支持賴瑞隆（中）。（記者葛祐豪翻攝）

賴瑞隆前進旗山，召開「大高雄願景系列之三」記者會。（記者葛祐豪翻攝）

