新北市長藍營人選出線時間農曆春節是關鍵？ 侯友宜：尊重黨機制

新北市長藍營人選出線時間農曆春節是關鍵？ 侯友宜：尊重黨機制2025/12/18 12:52 記者羅國嘉／新北報導
2026地方選舉倒數，新北市長之爭備受矚目。民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰，但藍白陣營人選仍尚未確定，新北市副市長劉和然昨接受媒體專訪透露，農曆過年是對2026選舉的關鍵時間。對此，市長侯友宜今（18日）受訪表示，尊重黨的機制，現階段好好的努力拚市政。
2026地方選舉倒數，新北市長之爭備受矚目。民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰，但藍白陣營人選仍尚未確定，新北市副市長劉和然昨接受媒體專訪透露，農曆過年是對2026選舉的關鍵時間。對此，市長侯友宜今（18日）受訪表示，尊重黨的機制，現階段好好的努力拚市政。
國民黨新北初選何時定案？劉和然指出，國民黨可能會全國通盤思考，也可能每個縣市去談，而他也會接受黨最後決定的討論機制。但由於最近各縣市均年底忙於審查預算，因此農曆過年是對2026選舉的關鍵時間。
侯友宜今天前往視察蘆洲長安立體停車場工程進度受訪表示，尊重黨的機制，現階段好好的努力拚市政。
另外，針對新竹市長高虹安貪污改判無罪、今復職，侯友宜則說，尊重司法的判決。