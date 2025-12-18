竹市「藍白合」藍禮讓連任 高虹安回應了

新竹市長「藍白合」幾已成局，國民黨提到新竹市將禮讓高虹安選連任，對此情況，高虹安回應後續規畫會先跟國民黨及民眾黨2位主席拜會。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安今天一早8點半復職重返市府上班，隨後參加消防局首場活動，對媒體問及新竹市是第一個談「藍白合」的縣市，且國民黨已表達現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」的看法，是否有要競選連任？高虹安回應，後續規畫會先跟國民黨及民眾黨2位主席拜會完後，會再有比較詳盡的決定來跟大家說明。

面對明年縣市長選舉「藍白合」，民眾黨主席黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情；國民黨也表示，現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」。媒體問高虹安，黃國昌受訪時提及新竹市應該是第一個談整合藍白合的地方，且國民黨也有想要禮讓，明年有要繼續競選連任嗎？高虹安回應，她會先回來在市府工作後，才會陸續再跟黃國昌、鄭麗文逐一拜會與致意。

高虹安說，畢竟在她停職期間已經歷一次大罷免，如今復職，非常地感謝國民黨和民眾黨，還有包含像2位主席，還有很多的同志們，大家其實在這段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。高虹安說，剛剛所提到的後續規畫，會先跟2個黨的主席先拜會完成後，再決定跟大家說明。

針對藍白合已有譜推出高虹安競選新竹市長連任，民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如表示，2026新竹市長選舉，地方和中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民認同與支持。

