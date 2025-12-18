為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    出席成大沙崙醫院動土 賴清德：盼立院支持中央總預算審議、財政收支劃分法再次討論

    2025/12/18 12:17 記者劉婉君／台南報導
    總統賴清德（前排中）出席成大沙崙醫院動土典禮。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德（前排中）出席成大沙崙醫院動土典禮。（記者劉婉君攝）

    成大沙崙醫院今（18）日上午動土，總統賴清德致詞時表示，台南歸仁沙崙地區的發展，是中央與地方合作的典範，由此可見，所有攸關人民福祉、帶動區域發展的建設，成功推動的關鍵，除了中央與地方相互合作，更重要的是中央健全的財政大力支持，非常希望後續立法委員不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能再次進行討論。

    成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第1期計畫，賴清德表示，未來沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新以及強化公共服務的重要智慧健康聚落，從他擔任台南市長開始，陸續推動沙崙智慧科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設，現在成大沙崙醫院動土，從高鐵台南站下車的旅客都可清楚看見沙崙一帶是正在發展的新市政，未來也將是帶動台南、南台灣發展的動力來源。

    賴清德致詞時感謝中央與地方的合作，他說，第2期計畫國發會正在審議中，希望能順利進行。攸關人民福祉、帶動區域展發展的建設，除了中央與地方合作，更重要的要有中央健全財政的支持，非常希望後續立法委員不分黨派，都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，能有更合理的分配，讓地方財政能夠更加自主，保有中央能更協助地方發展的力量，創造雙贏的立場。

    總統賴清德（前排中）為成大沙崙醫院動土。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德（前排中）為成大沙崙醫院動土。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德出席成大沙崙醫院動土典禮，表示所有攸關人民福祉、帶動區域展發展的建設，除了中央與地方相互合作，更重要的是中央建全的財政大力支持，希望立法委員不分黨派支持中央政府總預算審議，財政收支劃分法也能再次進行討論。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德出席成大沙崙醫院動土典禮，表示所有攸關人民福祉、帶動區域展發展的建設，除了中央與地方相互合作，更重要的是中央建全的財政大力支持，希望立法委員不分黨派支持中央政府總預算審議，財政收支劃分法也能再次進行討論。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播