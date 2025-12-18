藍白監察院陳情閣揆不副署 黃帝穎：轉移不敢倒閣心虛、憲政上打假球

律師黃帝穎。（資料照）

在行政院長卓榮泰宣布拒絕副署總統公告立法院三讀通過的「財政收支劃分法」修正案之後，藍、白兩黨透過溝通尋求在野反制之道。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌與國民黨去監察院陳情閣揆不副署凸顯三大法律荒謬，藍白轉移不敢倒閣的心虛，憲政上打假球。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌與國民黨甩鍋監委，轉移不敢倒閣的心虛，擺明打假球，監委無法就閣揆不副署的憲法權力進行違憲審查，這是憲法法庭的權責，黃國昌不敢回歸憲法，對閣揆不副署提出不信任案，竟甩鍋監委，轉移不敢倒閣的心虛，這是在憲政上打假球。

黃帝穎指出，藍白大刪監院預算喊廢監察院明顯自相矛盾，黃國昌咆哮監察院、藍白聯手杯葛監院預算，高喊廢除監察院，如今又為了轉移不敢倒閣的心虛，跑去監察院演出陳情閣揆不副署，自我矛盾至極，簡直厚顏無恥！

黃帝穎續指，藍白騙支持者不懂法律，憲法上倒閣才能發生閣揆去職的法律效果，不是監察院，依據憲法增修條文第3條第2項第3款，立法院有權對行政院長提出不信任案，這才能讓閣揆發生去職的法律效果，明顯與監察院無關。黃國昌與國民黨去監察院打憲政假球，騙藍白支持者不懂法律。

黃帝穎直言，藍白不敢倒閣即代表閣揆不副署具憲法正當性，立法院若不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。

