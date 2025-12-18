為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白監察院陳情閣揆不副署 黃帝穎：轉移不敢倒閣心虛、憲政上打假球

    2025/12/18 13:17 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    在行政院長卓榮泰宣布拒絕副署總統公告立法院三讀通過的「財政收支劃分法」修正案之後，藍、白兩黨透過溝通尋求在野反制之道。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌與國民黨去監察院陳情閣揆不副署凸顯三大法律荒謬，藍白轉移不敢倒閣的心虛，憲政上打假球。

    黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌與國民黨甩鍋監委，轉移不敢倒閣的心虛，擺明打假球，監委無法就閣揆不副署的憲法權力進行違憲審查，這是憲法法庭的權責，黃國昌不敢回歸憲法，對閣揆不副署提出不信任案，竟甩鍋監委，轉移不敢倒閣的心虛，這是在憲政上打假球。

    黃帝穎指出，藍白大刪監院預算喊廢監察院明顯自相矛盾，黃國昌咆哮監察院、藍白聯手杯葛監院預算，高喊廢除監察院，如今又為了轉移不敢倒閣的心虛，跑去監察院演出陳情閣揆不副署，自我矛盾至極，簡直厚顏無恥！

    黃帝穎續指，藍白騙支持者不懂法律，憲法上倒閣才能發生閣揆去職的法律效果，不是監察院，依據憲法增修條文第3條第2項第3款，立法院有權對行政院長提出不信任案，這才能讓閣揆發生去職的法律效果，明顯與監察院無關。黃國昌與國民黨去監察院打憲政假球，騙藍白支持者不懂法律。

    黃帝穎直言，藍白不敢倒閣即代表閣揆不副署具憲法正當性，立法院若不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播