    首頁 > 政治

    說過想捐薪水如今還捐嗎？高虹安這樣回

    2025/12/18 12:43 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安今天復職回歸市長身分，她在近17個月的停職期間稱薪水原想捐出來，如今回歸還捐嗎？高虹安回應一切依法處理。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安今天復職回歸市長身分，她在近17個月的停職期間稱薪水原想捐出來，如今回歸還捐嗎？高虹安回應一切依法處理。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安助理費案16日高院二審大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實的偽造文書罪6月，高虹安今天重返市府上班，接著參加2026消防形象月曆發表記者會；聯訪時媒體提問內政部原稱高虹安於停職期間不發給薪，後來改口又說要發，另高先前曾稱會將停職期間半數薪資捐出，現在有改變想法嗎？高虹安回應，一切依法處理就好。

    高虹安說，她知道近期立院正修法，若因停職期間所扣除的薪水、沒發的薪水應該要在停職後來去進行補發。目前一切都依法辦理即可。而市府人事處之後也會再與她說明，停職期間的薪水計算方式，因為新聞報導還蠻多版本的，還不知道確切補發的薪水還有時間。

    另記者提問，針對國會助理貪污案二審判決結果，會擔心檢方上訴成功使案件發回更審嗎？高虹安回應，檢察官有其職權，若要進行上訴，她都尊重。但也希望既然二審有這樣的判決結果，各界也都應該給予尊重。後續如果上訴到三審，那當然還是會繼續在司法的戰場上繼續努力。也希望說在這1年的時間能夠盡快的把握時間，將該做的施政把它完成。

