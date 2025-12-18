列高虹安為惡15例 翁達瑞狠批：一路狡辯至今仍不認錯

新竹市長高虹安。（資料照）

新竹市長高虹安助理費案16日高院二審大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實的偽造文書罪6月，高虹安今天重返市府上班。對此，學者翁達瑞（陳時奮）列出高虹安為惡的15例，怒批過去4年台灣社會為這起抄襲案耗費大量的資源，得利的只有高虹安一人，「高虹安為惡無底限！」

翁達瑞在臉書PO文表示，針對高虹安的博士論文抄襲爭議，他只有一句話：高虹安為惡無底限。以下是他的觀察與分享，翁達瑞在4年多前發現高虹安的博士論文抄襲資策會的專案報告。高虹安任職資策會期間，奉派到美國出差，卻在未正式向雇主報備的情況下，進入辛辛那提大學的博士班就讀。這是假公濟私，而且還有簽證的問題，如果高虹安用商務簽證進入美國，她無法進入辛辛那提大學當全時的博士生，還領取教授的獎助金。反之，若高虹安持有學生簽證，她無法向資策會申領出差費。高虹安一定騙了一方！這是高虹安為惡無底限的例子之一！

翁達瑞分析，高虹安將資策會的專案報告大幅抄進博士論文，而且還刻意隱瞞。若無指導教授的包庇，高虹安不可能順利取得博士學位，這是高虹安為惡無底限的例子之二；高虹安的博士論文大幅引用資策會的專案報告，但沒有註明來源，也未列入參考文獻，更無致謝資策會。抄襲惡行被翁達瑞揭發後，高虹安不僅沒有認錯道歉，還反過來指控翁達瑞抹黑她，到北檢提告誹謗，這是高虹安為惡無底限的例子之三；提告翁達瑞之前，高虹安透過指導教授的安排，在她的博士論文增加一段對資策會的謝詞，再把新版的論文遞交檢察官，當成翁達瑞誹謗她的證據，這是高虹安為惡無底限的例子之四！

翁達瑞指出，對翁達瑞提告後，高虹安二度透過指導教授的安排，在博士論文的參考文獻增列她抄襲的資策會專案報告，並召開記者會出示新版論文，謊稱她都有引註，這是高虹安為惡無底限的例子之五；高虹安透過指導教授取得一封校內主管的電子郵件，截頭去尾，更動關鍵文字，謊稱是校方學倫單位給她的函件，證實她沒有抄襲與侵權。高虹安再將相關媒體報導遞交北檢，當成翁達瑞誹謗她的證據，這是高虹安為惡無底限的例子之六；除了誤導媒體之外，高虹安還威脅網友不得轉述翁達瑞揭發的抄襲事實。除了翁達瑞之外，還有多位引用貼文的網民被高虹安提告，這是高虹安為惡無底限的例子之七！

翁達瑞續指，高虹安透過指導教授的安排，向院長取得一封說詞含糊的信函，再度扭曲為學倫調查還她清白。高虹安早就拿到這封信函，卻等到投票前一天才在臉書公開，謊稱學校已證明她的論文沒有問題，這是高虹安為惡無底限的例子之八；高虹安提告翁達瑞時，大張旗鼓召開記者會，成功操控媒體輿論，也順利當選新竹市長。檢察官給翁達瑞不起訴處分之後，高虹安卻與記者躲貓貓，只派出一位市府員工出面應付媒體，這是高虹安為惡無底限的例子之九；獲得不起訴處分後，翁達瑞對高虹安提起誣告自訴。在一審的所有庭訊，高虹安開口就是謊言，說謊像呼吸一樣自然。高虹安的謊言還被法官當庭揭穿，但她繼續用新謊言遮蓋舊謊言，這是高虹安為惡無底限的例子之十！

翁達瑞補充，高虹安在誣告案被一審的合議庭判處10個月徒刑，但她繼續硬拗，暗指法官犯錯，並提起上訴，這是高虹安為惡無底限的例子之十一；在誣告案的二審，高虹安繼續重複一審講過的謊言，還揚言要指導教授出庭作證，但最後卻龜縮了。在二審結辯時，翁達瑞逐一駁斥高虹安的謊言，但她還是不認罪，這是高虹安為惡無底限的例子之十二；高虹安的誣告還是被高院判決有罪，而且有更多的臉友知道她偷改論文當提告翁達瑞的罪證。高虹安竟然否認偷改論文，還在臉書威脅要對臉友提告，這是高虹安為惡無底限的例子之十三；資策會提告高虹安侵犯著作權，因超過追訴時效被北院駁回。在翁達瑞提起的誣告自訴，高虹安竟宣稱她引用資策會的專案報告沒問題，最後卻被判賠四十萬，還要在報紙刊登判決書，這是高虹安為惡無底限的例子之十四；根據媒體報導，在資策會提起的侵權案，高虹安繼續重複她在誣告案的辯詞，不是扭曲，就是片面，甚至是不實的謊言，這是高虹安為惡無底限的例子之十五！

翁達瑞直言，高虹安親手撰寫論文，引用那些文獻是親身經歷，不可能不知道。對自己的抄襲惡行，高虹安心知肚明，卻一路狡辯，至今仍不認錯。過去四年，台灣社會為這起抄襲案耗費大量的資源，得利的只有高虹安一人，所以翁達瑞說高虹安為惡無底限！

