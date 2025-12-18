傅崐萁當閣揆、馬文君掌國防？沈伯洋提內閣制「藍白明星組合」 網酸直接亡國

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

針對立法院藍白兩黨聯手強勢通過「財政收支劃分法」與停砍年金修正案，行政院長卓榮泰以不副署進行反制，總統賴清德近日發布談話時更直指這是在野黨濫權立法，將台灣推向獨裁懸崖。近期社會出現改行「內閣制」的討論，民進黨立委沈伯洋對此提出強烈預警。

沈伯洋今（18日）早在臉書發文表示，看到又有人在討論內閣制，容他提醒一下，台灣不是兩院制，而內閣制的特點，是行政與立法的「權力融合」。贏得國會多數的立委，會直接出任部會首長。

沈伯洋以現在為例，提出一份「藍白聯合內閣」假想名單：行政院長傅崐萁、國防部長馬文君、法務部長黃國昌、陸委會主委翁曉玲、交通部長徐巧芯、勞動部長葉元之、文化部長陳玉珍、內政部長羅智強、農業部長麥玉珍、財政部長羅明才、外交部長廖先翔、運動部長邱鎮軍、國安局長高金素梅、海委會主委王鴻薇。

沈伯洋語帶譏諷地說，「我已經盡量搭配他們專長了。」他強調，台灣人偏好制衡，但地方選舉的專業考量不高，加上台灣沒有兩院制，又是兩黨政治，再加上嚴峻的境外威脅，這發展怎麼看，都不適合現在的台灣。

貼文曝光後網友紛紛留言笑稱，「全明星隊直接亡國」、「好可怕的名單」、「這個名單是直接賣台先鋒隊吧！」、「這陣容...？直接升天」、「這個明星陣容太豪華了，我哭死」、「這直接倒國？！」、「這個陣容國家直接廢掉比較快」。

