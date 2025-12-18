為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    總統府秘書長不列席立院專案報告 潘孟安：維護我國憲政體制

    2025/12/18 11:32 記者蘇永耀／台北報導
    總統府秘書長潘孟安今天未出席立法院司法及法制委員會專案報告，他在臉書發文解釋，強調這正是為「維護我國憲政體制之健全發展」。（圖擷取自潘孟安臉書）

    總統府秘書長潘孟安今天未出席立法院司法及法制委員會專案報告，他在臉書發文解釋，強調這正是為「維護我國憲政體制之健全發展」。（圖擷取自潘孟安臉書）

    針對立法院司法及法制委員會今要求總統府祕書長潘孟安列席報告，潘孟安透過臉書說，他要清楚向國人說明今天無法出席，正是為「維護我國憲政體制之健全發展」。

    行政院不副署「財劃法修正案」，立法院司法及法制委員會今邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。

    潘孟安說，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

    他指出，過去蔡英文前總統執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九前總統期間4次、陳水扁前總統時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒，「這證明了『總統府秘書長不赴立院進行專案報告』並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐」。

    潘孟安認為，總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。

