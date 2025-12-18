為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林佳龍今率團訪帛琉 盼帶動觀光、醫療台商合作

    2025/12/18 11:27 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍今（18）日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉共和國，實踐外交部推動榮邦計畫以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。

    外交部指出，林佳龍今年1月以總統特使身分率領產業代表團前往帛琉出席總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並推動台帛在醫療、觀光及永續能源發展合作，我團是各團慶賀團中規模最大者深獲帛方的肯定及感謝。

    惠恕仁也於今年5月率團來台進行國是訪問期間，考察我國觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛琉政府對相關領域的重視。

    外交部說明，本次外交部邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除將與帛方共同檢視過去1年來雙方在「總合外交」 政策下合作推動榮邦計畫的進展，也希望帶動台商赴帛進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

    外交部指出，帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）會議，台灣也將積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與此一盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」，因此外交部此次也邀請相關專家及業者參團考察。外交部將在與帛國悠久堅實邦誼之良好基礎上與帛方攜手前進，運用總合外交政策及落實榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播