林佳龍今率團訪帛琉 盼帶動觀光、醫療台商合作

外交部長林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉。

外交部長林佳龍今（18）日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉共和國，實踐外交部推動榮邦計畫以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。

外交部指出，林佳龍今年1月以總統特使身分率領產業代表團前往帛琉出席總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並推動台帛在醫療、觀光及永續能源發展合作，我團是各團慶賀團中規模最大者深獲帛方的肯定及感謝。

惠恕仁也於今年5月率團來台進行國是訪問期間，考察我國觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛琉政府對相關領域的重視。

外交部說明，本次外交部邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除將與帛方共同檢視過去1年來雙方在「總合外交」 政策下合作推動榮邦計畫的進展，也希望帶動台商赴帛進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

外交部指出，帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）會議，台灣也將積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與此一盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」，因此外交部此次也邀請相關專家及業者參團考察。外交部將在與帛國悠久堅實邦誼之良好基礎上與帛方攜手前進，運用總合外交政策及落實榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。

