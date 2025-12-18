為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌稱當初選別條路「今天起碼當一個部長」 慘被酸爆

    2025/12/18 15:33 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌昨（17）日到中國文化大學演講。（取自黃國昌YT）

    民眾黨主席黃國昌昨（17）日到中國文化大學演講，開場時，他就提到自己因今年民眾黨的「走讀」事件到台北地檢署和檢察官「吵架」。他自稱，以他自己的學經歷，如果當年做了不一樣的選擇，「今天最起碼當一個部長」，言論曝光後引發討論。

    不同於上次在東吳大學演講禁止錄影，這次黃國昌在文化大學演講同步在網路直播。黃國昌表示，他已52歲，這次從台北地檢署走出來時，他問了自己，為什麼52歲會因違反集會遊行法到北檢接受調查？還在太陽底下曬7個小時全身是汗。

    黃國昌表示，他在想自己是一個失敗的人，還是成功的人？他自稱，按照他的學經歷，如果當年做了不一樣的選擇，「今天最起碼當一個部長」。他也問自己，從18歲到52歲，34年的人生幹了什麼事情？是一點長進都沒有，還是他回到了年輕時代，還在做一樣的事情？

    相關影片被分享後，引發熱議，但不少網友諷刺：「真的好囂張」、「吹牛部長最適合他」、「咆哮部長」、「做人要低調，要謙卑，才適合做部長」、「髮務部長！」、「自我感覺良好」、「自我感覺良好」、「狗仔部長」。

