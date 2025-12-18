轟立院2官員助高虹安脫罪 民進黨團赴監院檢舉

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪污部分獲無罪，引發關注。（資料照）

立法院函覆資料成為高等法院審判新竹市長高虹安貪污案部分無罪的關鍵，民進黨團今（18日）召開記者會指控，立法院秘書長周萬來與法制局長郭明政專擅濫權，逕行解釋公費助理費的性質，試圖為侵佔助理費的犯罪者脫罪，不僅陷立委於不義，內容還與國民黨立委陳玉珍的修法提案高度雷同，有抄襲之嫌。會後，民進黨團前往監察院提出檢舉。

高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪，原因在於高院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。高昨已收到內政部准予復職的公文，今天回復市長身分。

民進黨團幹事長鍾佳濱在黨團記者會表示，高等法院審理高虹安案時，郭明政代表立法院行文解釋公費助理費的性質，連立法院長韓國瑜都不敢代表三個黨團，法制局長竟敢專擅濫權。當立委要求閱覽該公文，周萬來竟說「請來函索取」，至今仍未能看到公文內容，如此遮遮掩掩，是否有見不得人之處。

鍾佳濱指出，從高院新聞稿對於立法院公費助理費的性質的解釋，發現跟國民黨立委陳玉珍所提「立法院組織法修正草案」的提案說明高度雷同。因此合理推論，背後的始作俑者就是郭明政，一方面專擅濫權，左手代表全體立法委員回函高院，說明立法院組織法當時的立法原意，是如何界定公費助理費的性質；右手則幫陳玉珍代筆，寫了一份要修改「立法院組織法」的提案。

民進黨團副書記長張雅琳也質疑，高院新聞稿提及「立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所需之財力不足」、 「本質屬於立法委員的補助費」」等內容，竟與陳玉珍近期的修法提案說明8成雷同，「到底是誰抄誰？到底是陳玉珍去抄了郭明政的東西？還是根本就是郭明政代寫？」依照高虹安論文抄襲資策會的案例，恐怕要判賠新台幣40萬元。

民進黨團副幹事長范雲則說明，她民國109年協助處理時任國民黨立委林奕華辦公室主任的性侵案，被害人連帶提告林奕華有雇主責任，而台北地院為釐清雇傭關係發文立院，立法院人事處竟以個資保護為由拒絕提供資訊。若「個資法」涉及公共利益，就不應該在個資保護，立法院官員包庇犯罪已非首例。

