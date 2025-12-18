為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不副署、不公布財劃法 黃國昌：將於院會提案彈劾賴清德

    2025/12/18 10:04 記者謝君臨／台北報導
    民眾黨立委黃國昌。（記者謝君臨翻攝）

    行政院不副署「財劃法修正案」，立法院司法及法制委員會今邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。藍白立委於會中提出2項臨時提案，並藉人數優勢通過，除譴責行政院長卓榮泰，並將之移請監察院彈劾，另譴責總統府秘書長潘孟安拒絕出席委員會。民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案，賴依法必須列席。

    司委會今邀請總統府及行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

    對於潘孟安以憲政慣例為由不出席，司委會國民黨籍召委翁曉玲表示，「本席強烈譴責潘孟安的行為。」她說，民主政治基本原則，權力需要受到監督，國家最高領導人也是行政體系最高中樞，一切需向國會負責，不容有模糊空間。就算秘書長不到，副秘書長也應到，潘沒出席嚴重失職瀆職，傷害國會、藐視國會。

    藍白立委並於會中提出2項臨時提案，第1案是由黃國昌領銜提出，指行政院長的副署權是對總統權力的制衡，但賴清德、卓榮泰卻扭曲其意義，對於國會三讀通過的財劃法行政院拒絕副署、總統拒絕公布，創下憲政史上嚴重惡例。對於卓拒絕副署之行為，提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。

    第2案是由國民黨立委羅智強領銜提出，批評潘孟安刻意規避出席委員會，蔑視監督，選擇性遵守憲法的雙標作為，已達毀憲亂政之地步，嚴重破壞我國權力分立，對於潘迴避國會監督，蔑視國會之行徑，表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。

    針對以上2項臨時提案，會中藍白藉人數優勢，分別以贊成6票、反對2票；贊成6票、反對4票通過。

    黃國昌表示，針對賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案。他強調，「立法院職權行使法」規定非常清楚，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定。面對賴清德、卓榮泰毀憲亂政的行為，立法院在野黨或許沒有足夠票數讓它成立，但在憲政史上開大門、走大路，應遵守的憲政程序還是要進行。

