黃國昌要監院彈劾卓榮泰 鍾佳濱嗆可笑：不敢面對解散國會

行政院長卓榮泰不副署立法院通過的「財政收支劃分法修正案」，民眾黨團總召黃國昌今（18日）提案，要求將卓移送監察院彈劾。對此，民進黨團總召鍾佳濱痛批「可笑」。（記者王藝菘攝）

行政院長卓榮泰不副署立法院通過的「財政收支劃分法修正案」，民眾黨團總召黃國昌今（18日）提案，要求將卓移送監察院彈劾。對此，民進黨團總召鍾佳濱痛批「可笑」，因為立委本可就行政院長提不信任投票，黃卻不敢面對解散國會後的重新改選，可能造成民眾黨團滅。

卓榮泰拒絕副署總統公告立法院三讀通過的「財政收支劃分法修正案」，立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲今邀請府院秘書長等人專題報告「不依法副署相關法律責任之追究」，再掀朝野戰火。

請繼續往下閱讀...

民進黨團今天上午召開「立法院官員專擅濫權 陷立委於不義」記者會，鍾佳濱表示，主張廢止監察院、去年砍掉監察院97%預算的黃國昌，剛剛居然在司委會提案，要求將卓榮泰移送監察院彈劾，真的是可笑。口口聲聲要廢止監察院、大砍監察院預算的黃國昌，竟然要司委會作成決議，將卓移送監察院彈劾。

鍾佳濱直言，在「憲法」當中，立法院立法委員本來就可以對行政院長提起不信任的投票，捨不信任投票而不由，想透過一個黃國昌自己要廢止的監察院，去彈劾行政院的官員、行政院院長，這只證明了他不敢面對當不信任案通過後，民眾黨可能會團滅，因為他們對於接下來可能的解散國會及重新改選毫無信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法