    政治

    稱自己人生被迫按下暫停鍵 高虹安復職後想做這些事

    2025/12/18 10:11 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安復職後稱首要事務是加速公共工程與交通建設期程強化校園安全與教育投資。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安復職後稱首要事務是加速公共工程與交通建設期程強化校園安全與教育投資。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安今天一早在市府團隊及大批支持者簇擁下再次走進市府，高虹安哽咽訴說，她的人生被迫按下暫停鍵，看到這麼多熟悉的市政夥伴和市民，真的很感動。並提到她回到最熱愛、最牽掛的市府，且經歷1年半的風雨和低谷，回到市府首要任務會逐一檢視目前市政進度，加速公共工程與交通建設的期程，持續強化校園安全與教育投資，並且把照顧長輩、孩子與家庭，放在政策的最核心，全部心力放回市政工作，和大家並肩作戰，把事情繼續做好、做到位。

    高虹安說，這段日子以來，雖沒有在市府，但市政一天都沒有、也不能停下來。她要感謝市府團隊，大家堅守崗位、兢兢業業，讓每一項工作持續往前推進，真的非常不容易。並提到上任以來，推動的多項重大建設陸續開工、完工，從校園環境改善、通學步道、公共設施升級，到交通與行人安全改善，一步一步，讓城市更安全、更宜居。在社會福利方面，加強長者照顧、婦幼支持與教育政策，讓政策不只是寫在計畫裡，而是走進市民的生活。

    她也提到，她不在市府近1年半間，因市府團隊的努力，獲2025幸福城市、永續城市卓越獎、智慧城市創新獎、國家建築金質獎等國內外城市獎項，藝文活動也得到超過32項國際設計大獎認證，這些成果，是市府團隊共同完成的，希望大家繼續為新竹市努力。

