諷藍白假倒閣「玩火不敢自焚」 聲量看政治：幕後黑手盼台陷入內耗

「聲量看政治」質疑，藍白目前在網路上都在醞釀操作支持者情緒，但實際上是「假倒閣：只敢玩火，不敢負責」。「聲量看政治」批評藍白透過自私的權力算計，把台灣當賭桌，把民意當籌碼，在背後更有紅統勢力這個黑暗大法師。（資料照）

藍白聯手惡修法案、否決政院覆議案，府院高層15日正式拍板「不副署、不公布」，引發藍白立委嗆賴政府「毀憲亂政」。長期觀察網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」質疑，藍白目前在網路上都在醞釀操作支持者情緒，但實際上是「假倒閣：只敢玩火，不敢負責」。「聲量看政治」批評藍白透過自私的權力算計，把台灣當賭桌，把民意當籌碼，在背後更有紅統勢力這個黑暗大法師，他們要的是長期讓台灣陷入內耗與民意分裂。「聲量看政治」呼籲民眾識破聲量戲法，守住台灣底線。

「聲量看政治」在臉書以「倒閣聲量戰：藍白玩火卻不敢自焚」為題發文指出，2025年12月中旬，行政院長卓榮泰針對立法院藍白多數強推的《財劃法》宣布「不副署」，引爆一場空前的倒閣聲量大戰。藍白兩黨立委強打「違憲」指控，社群平台與直播主也即刻點燃倒閣話題，聲量數據屢創新高，綠營也全面動員反擊。

「聲量看政治」表示，儘管輿論如火如荼，根據憲法增修條文，倒閣的現實風險與政治盤算，使這場戰役最終停留在聲量與心理戰層次，成為台灣民主危機下的另一場「話術秀」。

「聲量看政治」分析，這波倒閣聲量本質上就是藍白兩黨「玩火卻不敢自焚」的經典秀。國民黨過去以為，倒閣可以是威脅政府的手榴彈，他們以為民進黨政府不敢如此作為，而泛藍的群眾聽到倒閣更是群起激憤，所以直播聲量衝到高點，在直播平台上一直煽動群眾倒閣聲量。然而，滿嘴「體制監督」、「捍衛民意」的口號下，實則根本不敢跨越紅線。

「聲量看政治」批評，國民黨如今的種種作為，並非基於民主的責任感，而是透過自私的權力算計，把台灣當賭桌，把民意當籌碼，人民並不是看不懂。因此，一旦真倒閣，總統能解散國會重選，藍營就可能成為最大輸家。也因為這樣，他們明明就不敢，還是放任在YT上操作倒閣的聲量，醞釀支持者情緒。

「聲量看政治」也提到，民眾黨的獐頭鼠目更在此刻現形，平時自稱「關鍵少數」，這種國家級大事卻縮手縮腳。跟藍營站太近，怕被罵成亂政幫兇；假裝中立，又失去存在感。民眾黨的沉默與搖擺，恰好揭穿了所謂「新政治」其實只是「無膽承擔」的空殼。

「聲量看政治」也直言，「藍白聲量大作秀，實則是民粹動員與體制破壞」。這次直播聲量的背後所顯示的，是藍白聯手將台灣的憲政危機當成民粹動員的秀場。表面上是民主監督，背後卻在拆台灣政治體制的地基。國民黨企圖想壓迫行政權讓步，這種「以戰逼和」的策略，實際是在消耗社會信任，把民主要素變成喊價遊戲。民眾黨則放任議題情緒失控，卻沒能力收拾局面。

「聲量看政治」指出，這類「聲量政治」讓支持者短暫興奮，卻加深社會的分裂與焦慮。當藍白明明不敢真倒閣，卻在網路上讓倒閣的話術被消費到極致，民眾只會看到這些藍白政客不願面對風險，只想操作情緒進行政治提款的真相。

「聲量看政治」也示警，這場藍白假倒閣、民粹大秀的同時，紅統勢力正是最大的幕後黑手。聲量圖上的紅線雖低調，但他們的目的並不是短期的倒閣勝負，他們要的，是長期讓台灣陷入內耗與民意分裂。「聲量看政治」也強調，紅統的戰略當然不會明著在舞台前表演，他們默默推著藍白的關鍵人物，把台灣的民主政治推向「不可治理」的深淵前進。

「聲量看政治」直言，他們樂見藍白掀起聲量對決，讓社會失去方向，因為當台灣人對政治、對政黨、對民主都失去信心，就是中共最容易趁虛而入的時刻。這種「攪爛台灣、漁翁得利」的統戰邏輯，正是我們必須警覺的深層威脅。

「聲量看政治」強調，這場倒閣聲量戰真正暴露的，是藍白紅三股力量對台灣民主造成的結構性傷害。國民黨明明不敢作為，卻在網路上持續把倒閣當成政治恐嚇工具，肆意消費憲政制度，卻不願承擔任何實質後果；民眾黨的搖擺與附和，則讓「關鍵少數」淪為破壞體制的幫兇。

「聲量看政治」表示，在喧鬧背後，紅統勢力正冷眼旁觀，甚至暗中推波助瀾，樂見台灣陷入內耗、失去信心。當民主被操作成聲量遊戲，真正被犧牲的是台灣社會對民主與國家的信任本身。

「聲量看政治」分析，這波倒閣聲量本質上就是藍白兩黨「玩火卻不敢自焚」的經典秀。並指聲量圖上的紅線雖低調，但他們的目的並不是短期的倒閣勝負，他們要的，是長期讓台灣陷入內耗與民意分裂。（圖擷自臉書）

