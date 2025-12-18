台南安平酒駕肇事者被起底是小草 吳靜怡：黃國昌還繼續支持民眾黨酒駕「1」容忍嗎？

安平16日發生一起賓士車駕駛酒駕撞死民間公司垃圾車女清潔員的重大車禍。（民眾提供）

台南市經營多家鹽酥鴨連鎖店的鄭傳吉16日在安平區涉嫌酒駕肇事，撞死23歲垃圾車隨車女清潔員，悲劇發生後，網友起底發現肇事者是「小草」（民眾黨支持者），店家還提供「民眾黨黨證優惠」，引起熱議。對此，媒體人吳靜怡表示，黨員酒駕撞死清潔工，黃國昌還繼續支持民眾黨酒駕「1」容忍嗎？

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨聲明對外總是喊喊酒駕零容忍，但事實上，曾經面對四叉貓質疑，卻反而將辦法修改為「酒駕時未涉及刑責，且僅犯一次者，自受行政裁罰起滿10年的隔天開始，可以例外受黨提名。」只要是酒駕初犯，未涉刑責（公共危險罪，酒測值未達0.25以上）、未拒測，酒駕之後滿10年就能被提名。一個政黨對於酒駕的態度就是「沒關係，抓到一次不會怎樣！」而那一次就是製造女清潔員慘死，下半身靠皮撐著，這樣惡劣且殘酷地社會事件！

吳靜怡指出，台南市垃圾車隨車的23歲陳姓女清潔員工作時，遭48歲涉嫌酒駕的鄭姓男子駕車高速衝撞慘死，引起社會強烈關注，而這名男子第一時間被揭發就是小草，當時，一堆網軍還出征跟民眾黨無關，沒想到真的就是民眾黨黨員，女清潔員妹妹表示動用到5名大體修復師修補遺體，妹妹發文表示：「今天親眼看到我姊姊需要縫補的照片時，心真的很痛，下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…。但是我們真的很謝謝修復師們沒人沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了。真的非常感謝您們」。

吳靜怡續指，黃國昌對於謝幸恩違背公司職務還能感到心痛、爆炸，請黃國昌站在女清潔員立場，難道還繼續讓民眾黨成為容忍酒駕的政黨？酒駕被判還能參選的政黨？難道是要撞死人才會開除黨籍的政黨？

吳靜怡直言，想著想，民眾黨不止支持偽造文書、論文抄襲，連對於酒駕都保持「1」容忍，這樣荒謬的民眾黨，根本就是鼓勵酒駕的幫兇，才會令人爆炸！對家屬心疼，對民眾黨不恥！

