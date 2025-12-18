台中綠美圖新開館 盧秀燕2舉動挨批超沒禮貌、丟臉到國際

有網友發文質疑，台中市長盧秀燕在綠美圖開館典禮當天，不僅臨時通知文化部次長不需致詞，當天唱名貴賓耗時超過10多分鐘，反而讓各地的重要美術館館長、長期耕耘藝術現場的藝術家都被草草帶過。（資料照）

台中綠美圖是全國首座圖書館與美術館共構的公共建築，在各界期待下本月13日正式開館，但有網友發文質疑，台中市長盧秀燕在典禮當天，不僅臨時通知文化部次長不需致詞，唱名貴賓更耗時超過10多分鐘，反而讓各地的重要美術館館長、長期耕耘藝術現場的藝術家都被草草帶過，律師林智群直言「盧秀燕真的沒禮貌到了極點」，網友也為此砲轟「丟臉丟到國際了」、「只會說些假進步漂亮話，實際做的都相反」。

有網友在threads發文質疑，台中綠美圖日前舉行開館典禮，盧秀燕卻親手示範一場「對文化專業、中央制度與國際禮儀的全面輕忽」。網友指出，文化部次長受邀出席開館典禮，並被正式安排於致詞名單中，不僅是禮貌，也是中央與地方在文化治理上的制度性互動，但當天早上次長卻被臨時通知不需致詞，且當天貴賓唱名耗時超過10多分鐘，順序混亂、主次不分，來自各地的重要美術館館長、長期耕耘藝術現場的藝術家，僅被草草帶過。

請繼續往下閱讀...

網友質疑台中市府為了政治意圖，隨意踐踏既有協調與基本禮儀，已構成嚴重行政失信與對中央文化體系的制度性羞辱，也讓國際貴賓看見，地方政府將自己置於一切之上，卻把文化本身擺在最後，已構成對文化專業者與中央制度的集體輕蔑，顯示市政府缺乏作為「文化主人」應有的判斷與格局。該文一出在社群引發熱議。

林智群也轉貼網友的發文，並直言「盧秀燕真的沒禮貌到了極點」，他在留言區也提到「綠美圖從胡志強開始競圖、林佳龍設計規劃，到盧秀燕動工，開幕時應該邀請這兩位到場並上台致詞的」。其他網友也紛紛表示「丟臉丟到國際了」、「盧媽媽只要宣傳自己就好，什麼次長，管他的」、「她把臉貼在台中的每個角落，當然不希望有人搶她的風采」、「這不是第一次幹這種事情了，盧秀燕就是想把功勞都攬在自己身上」、「當作紅白場在辦」、「只會說些假進步漂亮話，實際做的都相反」、「故意讓人以為都是她的功勞」。

台中綠美圖上週六正式開館 ，入口鏡面水池吸睛。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法