諷黃國昌狂喊卻不敢「倒閣」 詹凌瑀：沒民意基礎的落跑投機客

詹凌瑀發文批評，民眾黨主席黃國昌（見圖）大動作宣布要與賴政府「長期抗戰」，寧可跟國民黨密室協商怎麼搞街頭運動，卻絕口不提倒閣，因為他根本不敢面對倒閣後的「解散國會」。（資料照）

面對藍白聯手惡修財劃法、強推反年改，覆議又遭否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，引發外界擔憂陷入憲政僵局。媒體人詹凌瑀發文批評，民眾黨主席黃國昌大動作宣布要與賴政府「長期抗戰」，卻寧可跟國民黨密室協商怎麼搞街頭運動，絕口不提倒閣，因為根本不敢面對倒閣後的「解散國會」。她也諷刺，黃國昌是從新北市汐止選區「落跑」不敢連任的區域立委，為了延續政治生命而拋棄時代力量、改投民眾黨分食不分區席次的投機客。

詹凌瑀在臉書以《黃國昌喊「抗戰」卻不敢「倒閣」，到底在怕什麼？》為題發文指出，黃國昌大動作宣布要與賴政府「長期抗戰」，甚至再次暗示要號召群眾上街頭。看著這位曾經的「戰神」如今只能不斷喊話、開會、直播，我就問：黃國昌，你身為法學博士，憲法賦予你的武器就在手邊，你為什麼不敢用？

詹凌瑀質疑，如果賴政府真如你所說是「獨裁」、「毀憲亂政」，甚至到了「向法治宣戰」的地步，那麼立法院身為最高民意機關，解決方式非常簡單明確，就是立刻依據憲法增修條文發動「倒閣」。一旦倒閣案通過，行政院長下台，並得同時呈請總統解散立法院，大家重新面對民意檢驗。這才是最符合憲政原理的直球對決。

詹凌瑀諷刺，黃國昌寧可喊著空洞的「長期抗戰」，寧可跟國民黨密室協商怎麼搞街頭運動，卻絕口不提倒閣。理由很簡單，因為他根本不敢面對倒閣後的「解散國會」。說穿了，藍白兩黨現在就是在演一齣「只敢罵人，不敢負責」的戲碼。所謂的「長期抗戰」，翻譯成白話文就是：「我要繼續佔著這個位子鬧到2028年，我才不要重新選舉。」

詹凌瑀也批評，更荒謬的是，黃國昌竟然指控賴清德總統沒有民意基礎。她強調，賴清德是台灣人民用一張一張選票，累積出558萬票選出來的總統。反觀黃國昌是從新北汐止選區「落跑」不敢連任的區域立委；為了延續政治生命，拋棄一手創立的時代力量，轉身投靠民眾黨分食不分區席次的投機客。

詹凌瑀強調，賴清德的權力來自人民的直接授權，而黃國昌你的權力，來自於柯文哲的恩賜。一個連區域立委都不敢選、完全沒有個人民意基礎的人，竟然指著558萬民意授權的總統罵「沒有民意」，真是滑天下之大稽。

詹凌瑀在文末也直言，請黃國昌別再用長期抗戰來包裝你的怯戰本質，如果你真的覺得國家憲政危急，就請拿出戰神的魄力發動倒閣，讓我們看看是你的咆哮有理，還是台灣人民的眼睛雪亮。

