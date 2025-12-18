高虹安稱「貪污標籤太沉重」 張育萌：得了便宜還賣乖

高虹安被控涉詐助理費，二審高院大逆轉改判「使公務員登載不實」的偽造文書罪6個月，引發司法界與政治界輿論討論。（資料照）

新竹市長高虹安涉於任職立委期間詐領助理費，二審貪污部分改判無罪，並依使公務員登載不實罪判6月，得易科罰金18萬元。高虹安昨接受媒體專訪更稱，「貪污標籤太沉重」，聽到一審被判7年4個月「心裡負擔極重」。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，法院認證高虹安「給少報多」就是犯罪行為，民眾黨主席黃國昌卻說「終於還她清白」，他也質疑高虹安得了便宜還賣乖，對於藍營透露將禮讓高拚新竹市長連任，張育萌也批評「如果這就是藍白的價值，請大聲告訴社會：只要政治立場對了，犯罪也沒關係」。

高虹安被控涉詐助理費，二審高院大逆轉改判「使公務員登載不實」的偽造文書罪6個月，引發司法界與政治界輿論討論，新竹市府昨天收到內政部函文准予高虹安復職，高虹安在接受媒體專訪時稱，「聽見一審判7年4個月時，心理負擔極重」，並稱停職1年5個月，人生被迫按下暫停鍵，感嘆「貪污標籤太沉重」。

請繼續往下閱讀...

張育萌在臉書發文指出，不管滿不滿意法院判決，高虹安都絕對不是「清清白白」，他直言高虹安二審還是被判有罪，而且是「使公務員登載不實罪」，並批藍白對這條罪視而不見，好像只是「叫公務員亂寫東西」這麼簡單。但法律完全不是這樣規定。

張育萌說明，這條罪的要件是：「明知內容不實」，還提供給公務員，讓公務員把不實的內容寫在公文書上，並且「足以對公眾或他人造成損害」。這代表什麼？代表法官認證：高虹安跟陳奐宇講好薪資7萬，結果卻向立法院申報8萬。這就是「給少報多」，而且造成損害。不是誤會、不是行政疏失，而是被法院認證的犯罪行為—高虹安有罪，而且被判刑6個月。

張育萌批評，黃國昌卻說「終於還她清白，這是遲來的正義。」我的老天呀，一個被法院判半年的人，竟然可以被黃國昌說是「清清白白」？如果這是黃國昌口中「遲來的正義」，那是不是以後民眾黨所有公職，公帳都可以隨便亂報。有罪也可以是一種「清白」，這是什麼世界？黃國昌是活在高譚市嗎？那我們誠實和守法的人，是在忙什麼？

張育萌也質疑，高虹安得了便宜還賣乖。她今天受訪說「貪污標籤太沉重」、「這1年5個月人生被迫暫停」。我真的瞠目結舌，貪污標籤太沈重？那「使公務員登載不實罪」就比較光榮嗎？

張育萌諷刺，高虹安還開心地說「聽見一審判7年4個月時，心裡負擔極重！」、「這兩天不少朋友、支持者來訊恭喜」。恭喜什麼？法院認證有罪，有什麼好恭喜的？就像一個整天考0分的人，只要突然拿到點分數，就算不到及格邊緣，還是可以大肆慶祝。

張育萌強調，道理很簡單啊—不要犯罪，就不會被判7年4個月，就不會有心裡負擔，人生就不會被迫暫停。這是小學生都知道的常識。拜託黃國昌和高虹安去上法治教育，不要教壞小孩。

張育萌提到，國民黨組發會主委李哲華今天表態，「基於『藍白合作』以及尊重現任者優先的原則，國民黨將選擇禮讓高虹安續拚新竹市長連任。」。對此他也直言，「OK，藍白集體失智，正式選擇跟二審判有罪的政客綁在一起，還理直氣壯談禮讓。如果這就是藍白的價值，請大聲告訴社會：只要政治立場對了，犯罪也沒關係」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法