外交部、環境部第2次雙部長會議 持續推動碳權外交

外交部長林佳龍（左）與環境部長彭啓明（右）共同主持第二次雙部長會議，盤點2025年「碳權外交」成果。（外交部提供）

外交部長林佳龍與環境部長彭啓明今（17）日共同主持「推動碳權合作」第2次雙部長會議，除肯定今年工作成果，也宣示在「榮邦固邦」的政策架構下，持續攜手推動「碳權外交」的決心，在我國今年10月與巴拉圭簽署《碳權合作備忘錄》的基礎上，透過「公私協力」推動台巴兩國「碳權合作」，期待未來成為區域合作典範，並擴及其他友邦，達到我國與友邦及理念相近國家互利共榮的願景。

林佳龍與彭啓明在會中回顧今年度兩部會「碳權工作小組」推動成果，討論未來合作推動路徑，以及攜手開展氣候外交的具體作法，台灣將呼應友邦實際需求，發揮我國產業技術優勢，展現我國在國際氣候議題的建設性角色，協助我國綠色產業穩健站上世界舞台，達成「榮邦固邦」的目的，實踐賴清德總統「價值外交」理念與「經濟日不落國」的國政願景。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，為因應氣候問題與當前全球政經局勢，綠色轉型與永續發展將是台灣邁向繁榮坦途的基石，「榮邦碳權旗艦計畫」不僅加速台灣參與國際碳權機制，實現淨零永續目標，也將發揮外交戰略意義，深化與友邦夥伴國家的雙邊合作。

林佳龍強調，我國與友邦進行「碳權合作」將開啟嶄新的互動模式，藉由技術與知能互補，我國與友邦將能形成「共榮、共學」的良善循環，更期待持續將碳權外交的紅利及影響力循序漸進，嘉惠更多友邦。

彭啓明表示，行政院今年11月核定的「2035年國家自訂貢獻」（NDC 3.0）已納入巴黎協定第6條在國際自願合作機制，呼應台巴兩國簽署的合作備忘錄，環境部也啟動「台巴12項環境治理合作計劃」，將透過「氣候治理」、「循環經濟」、「環境治理」三大領域，務實推動相關具體合作。

林佳龍與彭啓明也期許外交部與環境部持續攜手共作，以「碳權合作」為經，「公私協力」為緯，依據「碳權工作小組」機制進行跨部會合作，持續整合政府資源與民間力量，推動台灣綠色外交新模式，促請國際社會正視台灣作為良善力量及優質合作夥伴，將台灣納入全球氣候治理體系，共創永續繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法