網造謠「馬英九時代年年有盈餘」 7年級生怒打臉：我們還沒死！

網友翻出資料打臉造謠，指出馬英九任內多數年度「入不敷出」，與所謂「年年有盈餘」不符。（資料照）

前總統馬英九近日重提年金議題，當年曾將制度比喻為「即將墜落斷崖的火車」，相關說法遭總統賴清德點名批評，指其將結構問題留給後任政府。此時卻有網友藉機造謠，聲稱「馬英九務實治國、經濟上行；賴清德口號治國、禍國殃民」。然而貼文曝光後引發反彈，大批七年級生出面反駁直言，「我們只是長大了，還沒死。」

近日前總統馬英九在臉書貼出1張梗圖，畫面中總統賴清德在休息室內高喊「叫你上就上，還敢給我『含扣』」，下方則掛著寫有「綠色執政品質保證，百工百業拚軍火，萬水千山種光電」的布條；站在投手丘上的馬英九則回應「我不要再當救援投手了……」。馬英九的對話框則寫下，「我還要救援幾次」。

沒想到相關貼文曝光後，隨即有網友趁勢轉傳對照圖文，聲稱「馬英九時期台灣財政年均盈餘396億元、護照免簽國增加110國、邦交國22國，屬於務實治國、經濟上行；反觀賴清德任內政府負債4200億元、免簽國減少5國、邦交國僅剩12國，是口號治國、禍國殃民」。

不過，上述說法很快遭到網友集體打臉。許多網友翻出歷年中央政府總決算資料指出，馬英九任內多數年度實際上為「入不敷出」，政府舉債金額不斷攀升，僅少數年度因一次性因素出現帳面改善，與所謂的「年年有盈餘」的說法明顯不符。

貼文曝光後，也引起眾多網友討論，「馬英九當時舉債第一名，到底哪來的盈餘？」、「經濟上行？猜猜看是誰任內，買個木炭居然要實名制？」、「馬英九時期我時薪只有70，後來變75加大夜加給也才90，現在叫190、明年196」、「馬英九時代出社會的年青人都是天崩開局，我就是其中之一」。

