    政治

    社安網2.0政院明拍板 陳時中：總預算沒過民眾權益少1/3

    2025/12/17 18:58 記者鍾麗華／台北報導
    行政院政委陳時中今天表示，如果總預算不通過，只能照今年的總預算，從少子化、高齡化、社會救助、身障到社安網，民眾權益會少3分之1。（記者鍾麗華攝）

    行政院會明天將通過「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」，5年預計編列819億元，不過，朝野對抗升溫，明年度中央政府總預算至今仍卡在立法院。行政院政委陳時中今天表示，如果總預算不通過，只能照今年總預算，從少子化、高齡化、社會救助、身障到社安網，民眾權益會少3分之1；此外，健康台灣包括藥物韌性整備、智慧醫療、疫苗韌性等70億元也會受影響。

    社會安全網整合社政、衛政、勞政、警政與司法及教育等資源，強化高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務機制。行政院2018年推出第一期計畫，投入68億元，第二期計畫2021年至今年屆滿，投入408億元，明年進入社安網2.0。

    陳時中表示，社安網2.0的經費5年819億元，分布在衛福部約762億元、法務部31億元、原民會18億元、內政部8億元，規模比過去大；5年後盼能有9125名人力，包括社工與各種專業人員，希望把服務與照顧做得更好。

    陳時中指出，社安網2.0計畫分為6項策略，包括攜老扶幼、專業提升、布建心衛、專業久任、導入科技，及常態落實。攜老扶幼部分，將推出新手父母育兒指導員、提高獨老訪視觸擊率；在專業提升方面，將強化派案中心功能，轉型調查處理中心，適當派案並整合人力。

    針對「布建心衛」，陳時中表示，全國已增加57處心衛中心，5年盼達到101處；專業久任方面，包含社工、心衛專業人力等，未來將加強薪資福利，或透過「學用合一」引進相關科系人才擔任助理。

    陳時中說，未來也會透過導入科技協助整合資源，並要建立「風險預警」模型，希望能提早在事件發生前就預先處理，強化處理效果與效率；此外，政府對於攸關社安的相關委託機會也將朝向長約型態、避免1年1簽，協助社福團體能進行未來性規劃。

