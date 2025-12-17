高虹安復職可領回16.5個月停職半薪 曾資程：還沒三審定讞記得捐薪

高虹安明復職可領回16.5個月停職半薪，市議員曾資程提醒司法還沒三審定讞，但記得薪水要捐。（擷取自曾資程臉書）

新竹市長高虹安助理費貪污案二審高院判決大逆轉，原貪污罪撤銷改判使公務員登載不實6個月，高虹安已收到內政部准予復職公文，確定明天（18日）回歸市府；高虹安停職16.5個月的半薪也可依法可領回。市議員曾資程發文提醒，高虹安的司法官司還沒三審定讞，但記得薪水要捐！因為高虹安去年一審宣判被判7年4個月停職時，內政部不予給薪時，曾回應媒體「原本是要捐」的。

曾資程說，司法不是任何政黨開的，但政治人物也不該把司法當成工具。高虹安貪污案二審判決出爐，社會反應兩極。有人視之為遲來的正義，有人認為前後見解落差過大、難以理解。這樣的分歧，說明這起案件的高度爭議性。回顧案件歷程，一審重判7年4個月，進入二審後，受命法官曾就相關爭點聲請釋憲，雖最終遭憲法法庭駁回，但這一程序動作，已讓外界對法官心證形成方向有所揣測。

無論個案最終如何發展，至少有一點應該可以確認，法院不是任何政黨開的。司法體系內部存在不同法律見解，甚至出現判決落差，本身並不等於政治操控；相反地，過度將判決結果簡化為政治迫害或政治護航，才是真正對司法制度的不公平。

曾資程說，令人遺憾的是近年來民眾黨多位政治人物涉入司法案件時，部分政治操作與動員話術，反覆上演司法已死與司法又活了 的戲碼：不利時全面否定司法、有利時又高舉司法公信。這種選擇性擁抱或否定司法的態度，不僅無助於釐清事實，反而持續侵蝕社會對法治的信任。

他認為，當政治人物把焦點放在「司法是否對我有利」，而非「自己的行為是否符合更高的道德標準」，社會也就逐漸喪失對政治人物道德責任的基本要求。久了，法律成最低標準，道德卻不再被討論，這對民主政治而言，才是真正的危機。司法可以被評論，但不該被操弄；判決可以被質疑，但不該被工具化。政治人物若只在乎司法結果，而不反省自身行為，最終傷害的是整個社會對政治的信任基礎。

