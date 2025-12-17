僅次於日本！香港前3季來台87.5萬人次 策進會：促進台港經貿往來

台港經濟文化合作策進會強調，過去1年台港經貿關係密切，今年前3季香港來台旅客超過87.5萬人次，僅次於日本，建議加強港人友善觀光環境與推廣。（策進會提供）

台港經濟文化合作策進會今日召開經合會年度委員會議，策進會強調，過去1年台港經貿關係密切，今年前3季香港來台旅客超過87.5萬人次，僅次於日本，建議加強港人友善觀光環境與推廣。

策進會副董事長兼經合會召集人許舒博表示，台港經貿關係密切，人流往來十分頻繁。今年台灣辦理「台港農特產品產業交流團」等活動，帶領農特產品業者實地考察香港，瞭解香港市場產銷規劃、消費型態，也提供實際產業媒合平台，協助業者拓展市場，同時增進香港商界對台灣的瞭解。

策進會引述交通部觀光署統計指出，今年前3季香港旅客為台灣境外旅客第二大來源地，僅次於日本，總人次超過87.5萬人次；多位委員表示，政府應整合多方資源，創造更友善的旅遊環境，例如提供一站式觀光資訊服務，以及在餐飲、住宿、交通方面增加粵語標示等。

有委員建議，台灣觀光的推展應延伸至南部及花東等更多地區，並結合當地特色產業，以達到促進台港人員經貿往來的加乘效果。

