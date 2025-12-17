國台辦批賴清德訪中配麵店「裝模作樣」 陸委會：不要拿中配炒作

總統賴清德拜訪中配麵店，大吃美食。（總統府提供）

總統賴清德的YouTube頻道近日公布新影片，拜訪台北市一家中配開的麵店。總統強調，只要認同台灣，就是這個國家的主人；中國國台辦今天嗆聲，一邊罔顧人倫霸凌迫害島內中配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。陸委會痛批，奉勸國台辦不要再利用中配搞統戰滲透，更不要拿中配當成政治議題炒作。

賴清德日前探訪台北市巷弄裡的「開封包公府私房麵」，他提及，吃到一碗完全停不下來的「招牌私房麵」，酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡。但這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地」。

影片中，中配郭明華回憶當年來到台灣一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子陸續成家，至今已經有一個2歲多的孫女。總統回說，苦盡甘來。郭則說「有愛的政府才讓我好命」。

賴清德提及，台灣就是多元文化、愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。

國台辦發言人朱鳳蓮稍早在例行記者會上批評，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，把中配群體視作眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。

朱鳳蓮痛罵，賴清德一邊罔顧人倫霸凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。

對此，陸委會說，台灣是一個多元開放的社會，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入台灣社會，台灣民眾都會展開雙手熱情的歡迎。

陸委會強調，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。奉勸國台辦不要再利用中配搞統戰滲透，更不要拿中配當成政治議題炒作。

