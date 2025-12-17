政院不副署「財劃法」 劉和然質疑閣揆能力、批蘇巧慧沒照顧新北

新北市副市長劉和然質疑民進黨立委蘇巧慧，在完全執政期間未提出對新北更公平的修法版本，也批評行政院在國會不過半情況下，未善盡溝通施政責任。（劉和然提供）

行政院長卓榮泰認為新版財劃法違憲，宣布不副署、不公布，引發外界討論。新北市副市長劉和然今（17日）接受媒體專訪表示，財政是市政推動的根本，立法院修法通過後，新北市可增加約407億元經費，對教育與弱勢照顧具實質助益；他並質疑民進黨立委蘇巧慧在完全執政期間，未提出對新北市更公平的修法版本，也批評行政院在國會不過半情況下，未善盡溝通施政責任，反而以對抗方式處理。

劉和然指出，市政推動關鍵在於財政基礎，他舉例，新北市民高度重視寵物友善政策，市府曾評估將「毛寶貝」納入市民體系，提供身分識別與保險保障，但初步試算，相關經費動輒數十億元，顯示預算跟經費來源始終是市政推動最核心的課題。

劉和然表示，此次立法院修法通過後，新北市增加約407億元經費，扣除一般性與計畫型補助款後，仍可多出200多億元，得以實際投入教育基層與弱勢照顧，對市民是實質助益。

劉和然也提出2點對蘇巧慧質疑。他說，蘇巧慧在民進黨完全執政、立法院過半期間，並未提出對新北市相對公平的財劃法修正版本；且在其中4年行政院長為蘇貞昌，新北市的財政痛點並非不清楚，卻仍未見行政院版本提出改善方案。結果立法院通過在野黨版本後，蘇才出面反對，並指新北市「拿太少」，但若沒有此次修法，新北市在2026年將少拿407億元。

劉和然也質疑行政院版本中，新北市人口指標比重從原本的45%降至18%，是否真比現行版本更公平，並呼籲行政院公布完整試算表，讓社會檢視。他直言，新北市民要的不是口號，而是寫入法律權利，而非必須「看臉色」；若要爭取新北市長，就應真正為新北市民站出來，拿出具體作為與態度。

另外，劉和然也批評行政院長卓榮泰，指深知少數執政與過半執政在溝通及施政方式上有明顯差異，所以他很懷疑現在行政院長的能力，怎麼會因為國會沒有自己的人過半，就不會施政？直言卓揆現在只能用「耍賴」方式進行。

