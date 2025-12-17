為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    外交部次長陳明祺：中國試圖「重塑全球秩序」 野心遠不只台灣

    2025/12/17 17:51 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長陳明祺近期接受專訪表示，中國的全球野心遠不只台灣，而是試圖以經濟依賴為手段，重塑以自身模式為核心的國際秩序。（資料照）

    外交部次長陳明祺近期接受專訪表示，中國的全球野心遠不只台灣，而是試圖以經濟依賴為手段，重塑以自身模式為核心的國際秩序。（資料照）

    台灣面臨中國威權政權的威脅，外交部次長陳明祺近期接受專訪表示，中國的全球野心遠不只台灣，而是試圖以經濟依賴為手段，重塑以自身模式為核心的國際秩序，中國對台施壓已成「混合型威脅」，其目標是併吞台灣，迫使台灣人民與國際社會放棄台灣。

    陳明祺近日接受歐洲網路媒體Visegrád24專訪指出，台灣與許多歐洲小型民主國家處境相似，正面臨來自龐大威權政權的壓力，對歐洲而言是俄羅斯，對台灣而言則是中國，但台灣並非唯一面對這個威脅的國家，包括日本、菲律賓都面臨中國威脅；台灣在地理上位處第一島鏈關鍵、在價值上與歐洲和西方國家共享民主價值，並在全球供應鏈中扮演關鍵角色。

    陳明祺也樂見許多國家、尤其是歐洲國家正逐漸看清台灣的真實樣貌，視這個充滿活力的民主國家、一個非常強健的經濟體為「全球和平與繁榮的關鍵」。

    談及中國對台作為，陳明祺指出，中國對台施壓已形成「混合型威脅」，不僅包括軍事恫嚇與高強度演訓，也涵蓋經濟脅迫、資訊操弄及對民主社會的滲透干預，幾乎成為台灣人民的日常現實。他直言，中國的目標是併吞台灣，並結合軍事、經濟、政治與外交孤立等多重手段，迫使台灣人民與國際社會放棄台灣。

    陳明祺強調，儘管中國在人口、經濟與軍力上具備優勢，但台灣捍衛民主生活方式的堅定意志，以及來自理念相近夥伴的支持，是遏阻中國動武的重要因素。他也指出，台灣始終是區域中負責任、致力維持和平穩定的一方，反觀中國更像是個「麻煩製造者」，在台海、南海及周邊國家持續製造緊張。

    在談及對西方社會最重要的警告時，陳明祺指出，中國是一個「修正主義強權」，其野心「遠遠超過台灣」，而是「以自己的方式重塑全球秩序」。他警告，中國透過附帶政治條件的投資與市場武器化達成政治目的，介入並影響他國內政及選舉，並與俄羅斯、伊朗及北韓等威權政權形成「CRINK」，對以規則為基礎的國際秩序構成系統性挑戰。

