    政治

    點出藍白癱瘓憲法法庭2目的 謝長廷：如惡霸欺負良家少女

    2025/12/17 17:46 記者陳昀／台北報導
    總統府資政謝長廷。（資料照）

    總統府資政謝長廷。（資料照）

    憲法法庭已停止運作400多天，曾任行政院長的總統府資政謝長廷今天發文說，台灣在野黨有計劃地癱瘓憲法法庭，合理推測有2個目的，一是擔心自己通過的法案無法通過憲法法庭的檢視，二是趁機加速通過違憲法案，企圖「生米煮成熟飯」，這是「惡霸欺負良家少女」的邏輯，呼籲藍白勇敢站出來打開僵局，讓台灣向前走。

    謝長廷在臉書發文指出，日本政局也是朝小野大，預算、法案都很難通過，一度幾乎動彈不得。日本維新會10月間加入自民黨連合政權，並沒有要求擔任部會大臣，當時維新會主席吉村洋文說：「只希望讓日本動起來，繼續向前推進。」之後，日本果然在國際社會大步往前邁進，令人感動。

    謝長廷說，看到台灣在野黨有計劃的讓憲法法庭癱瘓，沒有感動，只有困惑，不知他們目的何在？合理推測只有二點，第一，對自己的言行和通過的法案沒有信心，擔心通不過憲法法庭的檢視，所以大法官人選要他們自己的人才會通過。那就請光明正大把自己中意的人攤在陽光下，讓大家檢視。

    第二，在野黨明知大法官人選不像臨時工那麼容易找，故意一次否決7位人選，趁憲法法庭人數不足10人而無法運作時，趁機加速通過違憲的法案，並要求總統公布，企圖生米煮成熟飯再說，這是惡霸欺負良家少女的邏輯。

    謝長廷感嘆，其實國民黨、民眾黨的委員也應該有善的力量，大家都知道政治癱瘓不是人民之福，也是浪費生命，何妨勇敢站出來打開僵局，讓台灣向前走，你我的生命才有意義。

