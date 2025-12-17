民調出爐？ 新潮流陳素月自曝民調第一 領先第二名黃秀芳

立委陳素月在民進黨彰化縣長提名的「類初選」民調，陳素月證實她領先其它3人。（陳素月提供）

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，昨天（16日）晚間進行民調，今天（17日）民調出爐。隸屬新潮流的立委陳素月證實她的民調是第一名，領先第2名正國會立委黃秀芳。陳素月表示，雖然民調不是唯一參考，還要加入綜合指標，但相信不是第一名的民調也不會被提名！

陳素月強調，因為她與黃秀芳、彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富都有達成協調，就是民調數字不對外公開，所以她也不方便透露。但她的民調確實是4人當中的第一名，也與第2名的黃秀芳的民調數字非常接近。

陳素月表示，她能夠在這次激烈的民調作業當中取得領先，首先就是要感謝團隊，在這半個月當中，在全縣各地「遍地開花」，從一早就站路口，深入市場、社區與宮廟的掃街、拜票，這是許多志工與支持者，以及力挺的基層民代共同努力的成果。

陳素月原本是前縣長魏明谷在民代期間的助理，在縣議員連任後，因魏明谷當選縣長，陳素月經由補選當選立委，目前是4連霸立委，也是彰化縣最資深的立委。

立委陳素月表示自己在民進黨彰化縣長提名的「類初選」民調第一名，她感謝所有團隊的力挺與支持。（陳素月提供）

