蔣萬安不談選舉迴避企業捐款 吳怡農：不表態就是答案

爭取民進黨台北市長提名的吳怡農，宣布不接受企業捐款。（取自吳怡農臉書）

壯闊台灣理事長吳怡農爭取民進黨提名參選台北市長，宣布未來選戰不會拿任何一筆企業捐款，也呼籲台北市長蔣萬安承諾不再接受企業捐款。蔣萬安表示「目前沒有在想選舉，全力拚市政」，吳怡農說，收不收企業的錢，不是選舉問題，是政治的選擇，認為蔣萬安「不表態，就是他的答案了。」

吳怡農在臉書宣布「陽光政治主張」，不會拿任何一筆企業捐款，讓選民不用擔心他有財團金主，他希望讓每一位台灣人做他的股東。他以京華城案為例，前副市長彭振聲曾說：「怕案子不過，影響市長的財團支持。」檢察官也說，希望不要有下一個不公平的京華城案。

他表示，現在的台灣民主是一個政治人物有USB金流、Excel Pay的社會，是一個讓民眾對政治失去信任的社會；最可怕的是，大家都習慣如此、接受如此。他提到自己開始參政時，承諾自己每次選舉都要進步，第一次參選，只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守「政治獻金法」；第二次參選，不掛看板，遵守台北市議會「台北市競選廣告物管理自治條例」。

他認為，作為首都市長的參選人，不只是守法，更要贏得民眾的信賴。所以未來，他不再接受企業捐款，只收電子捐款，一切留下金流紀錄。希望有更多候選人站出來響應，也呼籲蔣萬安除了遵守台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。

蔣萬安早上到北士科視察時被問到此事表示，目前全力拚市政、拚建設、拚經濟、拚AI產業發展，都沒有在想選舉。吳怡農對此指出，台北市的每一項建設，背後都是龐大的資源分配。收不收企業的錢，不是選舉問題，是政治的選擇。要不要選擇迴避企業捐款，讓民眾相信市府不會偏袒特定的利益團體，「其實不表態，就是他的答案了」。

