劉和然：民主不存在「指定接班人」 不希望出現三腳督

2026地方選舉倒數，新北市長之爭備受矚目。民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰，但藍白陣營人選仍尚未確定，另外界也關注藍白兩黨是否會合作。對此，新北市副市長劉和然表示，雖民主政治不存在「指定接班人」，但未來不論由誰參選新北市長，都必須充分準備、深度了解市政，不能把新北當成實驗場；另他更透露，農曆過年是對2026選舉的關鍵時間。

劉和然今天接受媒體專訪談2026選戰指出，在民主國家不會有所謂的「指定接班人」，市政運作最忌淪為他人的實習場域。不論未來由誰服務新北，都必須事前充分了解與準備，擔任新北市長者不能把新北當成實驗室，更不能讓市民成為實習對象。

劉和然表示，縣市長選舉是2028前哨戰，藍白主席會有智慧，無論是全國的綜合盤算，還是單一縣市盤點都會思考，國民黨並非每個區域或縣市都要跟民眾黨協調，他舉例新竹市長高虹安將復職，也代表新竹藍白合已定，而這就代表一個機制。

民進黨確定由蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也欲參選新北市長，然而被提問是否不希望三腳督？劉和然說，他希望不要出現三腳督狀況，目前國民黨傾向先內部決定出人選，再與民眾黨協調，像是台北市副市長李四川是非常專業又優秀的同志，「一切皆以團結為目標，不要讓民進黨得利」。

國民黨新北初選何時定案？劉和然透露，國民黨可能會全國通盤思考，也可能每個縣市去談，而他也會接受黨最後決定的討論機制。但由於最近各縣市均年底忙於審查預算，因此農曆過年是對2026選舉的關鍵時間。

對於外界關注，新北市長侯友宜卸任後的安排，劉和然則說，侯友宜是槍戰經歷過生死，所以被稱為走過地獄的男人，對他來說2024已經翻頁，不追究恩怨情仇。雖然仍希望侯友宜有更多的發展，但以他目前的觀察來看，侯現階段的目標是在新北8年要劃下圓滿句點，至於下一步的發展還是民意的走向。

