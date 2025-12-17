捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗：僅提醒保護案件隱私

台北市議員楊植斗強調，王大陸陳情希望被詐騙一事不被透露給媒體，他僅是關切提醒保護偵辦中案件隱私。（楊植斗提供）

藝人王大陸涉花360萬元想閃兵，懷疑對方收錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔解決此事；游嫌則證稱報案前，曾請北市議員楊植斗向刑大大隊長關心此案，劉事後查到資料後傳訊說自己很專業、並要「楊老闆要記得跟我老闆說」。楊植斗今（17日）回應，王大陸陳情希望被詐騙一事不被透露給媒體，他僅是關切提醒保護偵辦中案件隱私。

楊植斗今發布聲明回應，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民來找他陳情一起被詐騙的案件，說準備要以受害人身分去報案，但又覺得被詐騙很丟臉，不想被寫成新聞，希望警方不要透露相關案情給媒體。

他說，這一年來，政治人物及公眾人物的案件，的確常常透過司法系統被外洩，成為八卦或花邊，他認為王大陸的陳情合理，也致電市刑大，請警方依法保障報案人的隱私，一切務必合法合規。

楊植斗強調，政治人物接受陳情，就跟醫生救人一樣，不會問身分高低，只問哪裡生病不舒服、只問陳情有沒有道理，只要有道理就盡力來幫忙，他辦公室跟電話都是公開的，每個人都可以找他服務，不需要去移花接木，好像用特權去關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。

