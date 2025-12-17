在野黨更會處理兩岸問題？ 黃重諺：先叫中國「把飛機開回去」

國安會諮委黃重諺認為，在野黨若能叫中國把飛機開回去，將展現兩岸處理的優越性，贏得國人敬重。（圖由Yahoo齊有此理》提供）

面對朝野對立持續升溫，國安會諮委黃重諺今接受網路節目專訪時直言，中國滲透與複合式威脅的首要目標，就是在台灣內部製造分裂、瓦解團結，賴總統日前發表談話的核心概念在於「不同黨也必須同一國」，當中國持續在區域挑釁，如果在野黨可以明確表達：「把你的飛機開回去」，才能展現處理兩岸問題的優越性，並贏得大家的尊重。

賴總統日前發表錄影談話表態支持卓揆不副署「財劃法」，並憂心在野黨濫權立法、將台灣推向獨裁的懸崖等，被問到朝野紛擾會不會弱化台灣？黃重諺表示，中國所有對台滲透或複合式行為，最重要目的就是達成心理震懾，讓台灣人感到害怕，達成內部分裂、無法團結，如果台灣在安全事務、國防投資，甚至是國家自由民主的核心基礎上出現高度分歧，對國家而言確實非常危險。

黃重諺說明，賴總統的談話核心在於，大家是不是應該回頭想一想，其實政黨之間可以競爭，而且必須競爭，在各自崗位達到監督制衡，這是民主重要的一環；但是在國家主權、國家安全及反滲透等議題上，立場應高度一致，「我們可以不同黨，但是我們必須同一國」。

黃重諺認為，以台灣與中國之間的問題來說，如果在野黨想展現他們處理得比執政黨更好，其實並不是在國防及國安的立場上相左，也不該只是去說中國喜歡聽的話，而是同樣堅持強化國防、反對機艦騷擾與滲透等，同時仍有辦法和中國交流，這才代表他們在這件事有優越性，而且值得國民支持。

黃重諺直言，當中國對台灣及周邊國家挑釁時，如果在野黨能明確地說：「這是不對的，把你的飛機開回去、把你的船撤回去」，才是一個好的方向跟基礎，並贏得大家的敬重，國人不會單純覺得這只是藍綠攻防，並相信該政黨願意往正確的方向走。

