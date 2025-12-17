林俊憲、陳亭妃12/27政見會交鋒 高雄4強明年1/3對決

林俊憲、陳亭妃12/27政見會交鋒 高雄4強明年1/3對決2025/12/17 16:11 記者陳政宇／台北報導
民進黨今（17日）公布縣市長提名初選電視政見發表會期程。（資料照）
迎戰2026地方選舉，民進黨今（17日）說明縣市長提名初選電視政見發表會期程，台南市定於12月27日、高雄市為明年1月3日、嘉義縣為明年1月4日，黨內初選民調於1月12至17日執行，預計1月21日公告提名名單。
2026提名初選白熱化，高雄市長提名上演「四搶一」，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等人激戰；台南市長由立委陳亭妃及林俊憲捉對廝殺；嘉義縣長則是立委蔡易餘及嘉義縣議員黃榮利再度交鋒。
至於電視政見發表會協調會，台南市與高雄市採「申論、提問、結論」形式，提問人選由中央黨部邀請專家、學者或媒體人擔任；嘉義縣則採「申論、結論」形式、沒有「提問」環節。
民進黨表示，台南市市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間8點至9點30分，由三立電視台承辦。高雄市市長政見發表會，規劃於1月3日，下午2點至4點，由民視電視台承辦。嘉義縣縣長政見發表會，規劃於1月4日，下午2點至3點，由民視電視台承辦。