台南安平酒駕肇事者是民眾黨員 中評會本週五審議開鍘

台南市鹽酥鴨連鎖店老闆鄭男昨在安平區涉嫌酒駕肇事，23歲垃圾車隨車女清潔員因此身亡。據了解，鄭男為民眾黨員，依民眾黨「紀律評議裁決準則」規定，黨員酒駕行為經舉發確認，即予除名處分。民眾黨中評會主委李偉華今天下午受訪表示，若確認屬實，將在本週五中評會排入議程處理。

48歲鄭姓男子昨天上午8時許酒駕，撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔員，酒測值高達每公升0.95毫克。台南地檢署昨晚偵訊後，認鄭男犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

李偉華今天下午接受本報訪問時表示，民眾黨的「紀律評議裁決準則」規定，黨員酒駕行為經舉發確認，即予除名處分。民眾黨現在正在確認鄭男是否為民眾黨員，若在週五之前查證屬實，將排入當日的中評會進行處理。

民眾黨台南市黨部上午也透過聲明表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，民眾黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

