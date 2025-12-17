破解中共認知戰4主軸 黃重諺曝「每日萬則假訊息」反制絕招

國安會諮委黃重諺指出，中國對台認知戰主要圍繞「疑美」、「疑台」、「疑賴」及「疑軍」4大主軸。（圖由《Yahoo齊有此理》提供）

國安會諮委黃重諺今天接受網路節目專訪分析指出，台灣平均每天遭受1萬則境外錯假訊息攻擊，中國對台認知戰主要圍繞「疑美」、「疑台」、「疑賴」及「疑軍」4大主軸，為此，政府透過預先揭露對手手法，幫民眾「先打好疫苗」增強免疫力，抵抗中國無形的攻擊。

黃重諺在接受廣播節目專訪時透露，過去3、4年間，台灣平均每天遭受約1萬則來自境外的錯假訊息攻擊，政府難以逐一釐清，因此目前的應對策略類似「打預防針」，預先告訴民眾哪一類訊息不可輕信、哪些通路可能存在風險，透過提前示警降低假訊息的傳播效用，如每年漢光演習中國一定會散播「蔡英文演練逃跑」的敘事，國安單位從前年開始就會提前揭露。

黃重諺分析，中國對台認知操作主要聚焦4大主軸，「疑美論」：宣稱美國只想要台灣的錢、只想要台積電，將台灣視為棋子，只會索取、不會真心支持；「疑台論」：唱衰台灣沒救了、各項發展都是負面的；「疑賴論」：攻擊賴總統是「戰爭販子」，只有意識形態、不顧國家等；「疑軍論」：打擊國軍形象，批評台灣軍人沒辦法打仗，放大渲染裝備低劣、戰力不足等。

黃重諺說，國安單位透過預先揭露中共的手法，也讓輿論風向有了顯著轉變，今年漢光演習期間發生類似交通意外時，多數民眾轉而支持軍方，有人說「多開出來才會熟悉路況」或呼籲民眾禮讓演習車輛，展現民眾對假訊息的抵抗力已有所提升。

被問到是能否運用AI預先攔阻境外假訊息？黃重諺坦言「道高一尺，魔高一丈」，很多假帳號透過AI快速大量生成，封鎖或揭露了一批，新的一批隨即訓練生成，所以不如讓民眾先增強自身免疫力，抵抗中國無形的攻擊。他透露，目前許多友邦國家也面臨類似挑戰，正積極與台灣進行技術與經驗上的交流合作。

針對在野黨質疑執政黨除了「抗中保台」別無他法，黃重諺強調，所謂「抗中」不應被標籤化，政府反對的是威權主義、滲透行為，以及對台灣主權與民主自由的威脅，若排除對國家主權與內部安定的威脅，中國作為鄰國，雙方本可像台灣與日本一樣維持良好的健康交流。

