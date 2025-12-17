直言政黨對立才是問題 江啟臣籲總統召開國是會議

針對憲政僵局，江啟臣今天表示，問題是政黨之間的對立，需要和解，建議總統應該召開國是會議，凝聚共識來化解。（記者蔡淑媛攝）

行政院長卓榮泰宣布不副署「財政收支劃分法」，如何化解僵局，立法院副院長江啟臣今天表示，問題不是出在立法院的議事過程，而是政黨之間的對立，政黨需要和解，他建議，總統應該召開國事會議，凝聚共識，才有辦法來化解僵局。至於被問及國民黨台中市長初選進度，江啟臣則未回應。

江啟臣今天在中台科大演講前受訪表示，台灣民主政治一直在進展，每個階段可能遇到過去沒有的狀況，現在立院三黨不過半，也是過去所沒有的，遇到這麼多次行政院的覆議，大概過去也沒有，復議不成功後不公佈、不實施，也是過去沒有的，他說，民主政治最基本的ABC，依法行政，少數服從多數，立法監督行政，這都是ABC。

如何化解僵局？江啟臣指出，目前問題不是出在立法院的議事過程，而是出在政黨之間的對立，能不能溝通、能不能協商，政黨需要和解。

江啟臣強調，過去他曾經建議總統應該召開國事會議，凝聚大家的共識，由於朝野各個政黨沒有過半，就是必須求取中間的交集，才有辦法來化解這個僵局。

江啟臣也說，昨天前院長王金平提到，要花一點時間去化解，所以政黨之間的溝通、對話，還有協商，恐怕是比立法院的議事運作，來得更重要的事情。

江啟臣到中台科大演講「海龍精神！我對公民政治的的經驗」，江曾經金門服役海龍蛙兵，他分享海龍精神就是「永不放棄，堅持到底」，這場演講原訂去年5月，因為帶團參與WHA相關活動，因此延到今天，鼓勵大家從學生時代就可以多關心公共事務。

江啟臣今天下午到中台科大演講「海龍精神！我對公民政治的的經驗」。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣到中台科大演講，鼓勵大家從學生時代就可以多關心公共事務，校長陳錦杏表示感謝。（記者蔡淑媛攝）

