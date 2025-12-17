為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    分析藍白從利益計算出發 林濁水直言藍白不會提倒閣

    2025/12/17 16:17 即時新聞／綜合報導
    前立委林濁水分析，藍白對倒閣根本無動於衷，主因在於他們從利害的本質出發，直言卓榮泰的「民主勳章」應實現不了。（資料照）

    前立委林濁水分析，藍白對倒閣根本無動於衷，主因在於他們從利害的本質出發，直言卓榮泰的「民主勳章」應實現不了。（資料照）

    行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，創憲政首例，卓榮泰更揚言，若國會不滿可提不信任案倒閣制衡，強調「國會毀憲亂政，若被倒閣是我畢生民主勳章」。對此，前立委林濁水分析，迄今藍白對倒閣根本無動於衷，主因在於他們從利害的本質出發，直言卓榮泰的「民主勳章」應實現不了。

    前立委林濁水在臉書表示，自去年國會亂鬥開始，柯建銘總召就一再嗆聲藍白要勇敢、要倒閣，只是藍白硬是相應不理，現在也同樣看不出藍白突然勇起來的跡像；卓院長強調不副署和倒閣是對等公平的一對制衡機制，現在他行使不副署權，你不依憲倒閣卻繼續在立法院違憲亂政，將自取敗亡，然而迄今藍白根本無動於衷。

    林濁水分析，關鍵在於綠講憲政，認為「不副署VS.倒閣」是一套公平的憲政遊戲；藍白講利害，認為這樣玩遊戲不公平。

    藍白從利害的本質出發：目前朝野鬥的兩造是藍白VS.綠，不是藍白VS.卓榮泰，倒掉了卓，但綠繼續執政，不但沒什麼利益，還要冒國會被解散的風險。一旦解散重選，藍白若選赢了，民進黨還是不交出政權，藍白倒閣多此一舉；若選輸了，倒閣就成為藍白自殺之舉。

    林濁水直言，卓院長從憲政出發，賭上烏紗帽，要當得成「憲政鬥士」，領得到「民主勳章」的願望在藍白從利益計算出發之下應該是實現不了的了。

