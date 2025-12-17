被指收中國紅錢換情資 廖雨詩駁：莫須有的政治操作

淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授廖雨詩。（資料照）

有網路媒體報導，淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授廖雨詩，曾任前民進黨祕書長羅文嘉的特助，疑收受來自中國國台辦的「紅錢」，並與對岸人員在外國接觸、交換政情，踩到國安紅線。對此，廖雨詩今（17日）澄清，相關指控皆為莫須有，不僅毫無證據，且出自一整套政治操作。

廖雨詩接受本報訪問表示，相關報導指控是莫須有，爆料者是藍營背景、且有刑事案件在身，因此做出一整套政治操作，沒有任何證據。

此外，廖雨詩於相關報導刊出前，透過臉書撰文表示，某媒體編輯來電，從私人往來、各種私人層面的臆測，一路延伸到被刻意拉進政治陰影的各種猜想，全都被混在同一套說法裡，電話內容之荒謬已經到了讓人哭笑不得的程度。

廖雨詩說，她既非政府官員，日常工作就是教書、研究、寫評論，還有跟老媽拌嘴、吃喝玩樂，這種提問與日常工作與生活相距甚遠；但這通電話提醒了一件事：選舉將近，抹紅與造謠，往往會用最熟悉、也最老套的方式重來一次。

廖雨詩強調，尤其在公共領域裡，這樣的手法其實並不陌生。透過剪接、暗示與聯想，就足以把一個人的專業拖進泥淖。至於那些所謂的說法，充其量只是把零碎片段拼湊成故事，試圖製造疑雲，這類爆料在公共領域並不罕見，往往伴隨著私人糾紛或高度複雜的個人動機。

民進黨發言人韓瑩則回應，相關週刊的報導，當事人已經回應說這些是不實指控，當事人現在也不在黨中央任職，所以民進黨沒有相關回應。

