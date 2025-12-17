為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    批中國定罪黎智英侵害人權 賴清德：用寒蟬效應阻國際挺台

    2025/12/17 15:36 記者陳政宇／台北報導
    身兼民進黨主席的總統賴清德今（17日）聲援黎智英說，中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。（資料照）

    香港壹傳媒創辦人黎智英觸犯「港區國安法」遭定罪，兼任民進黨主席的總統賴清德今（17日）聲援說，中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

    黎智英觸犯「港區國安法」，香港法院15日裁決1項「串謀發布煽動刊物罪」、2項「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」等3項罪名全部成立，最快明年初宣布刑期，可能面臨終身監禁。

    民進黨今天下午召開中常會，據民進黨發言人韓瑩會後轉述，賴清德談到，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，卻看到近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英，以所謂國安法定罪，以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

    賴清德說，無論是對黎智英，或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

    賴清德並強調，面對來自中國日益嚴重的威脅，我們會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。

