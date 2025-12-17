國會助理工會本週將自提草案 爭取助理比照約聘僱、納進修制度

由林思銘辦公室主任、工會理事長李永誠（左）、工會監事會召集人王忠智（右）領銜的助理工會，上週與國民黨立委陳玉珍協商後宣布達成3點共識。（資料照）

助理費除罪化修法引發國會助理反彈，國民黨立委陳玉珍與部分立法院國會助理工會幹部達成共識，包含以「修正動議」方式整合助理工會版本送委員會審查。國會助理工會今天中午在立法院召開臨時會，工會理事長李永誠會後接受本報訪問時表示，近日將提出草案，其修法核心精神在於既有權益不變、新增福利比照約聘僱人員，同時納入「進修制度」，保障助理在職進修的權利。

李永誠表示，工會內部有3種聲音：一是要求直接撤案，二是「先撤案、再提案」，三則是若委員不撤案，工會必須有備案應對。他今天在會中至少已經表達有多數助理要撤案，也有助理表達先撤案再提案，當然發球權在委員，他尊重陳玉珍，因此他得準備一個版本放著，當委員堅持不撤案，他只能把草案提給她。

有關草案的具體內容，李永誠指出，核心精神在於「既有權益不變、新增福利比照約聘僱」。他說明，草案將維持原有的「立法院組織法」第32條，在福利制度上，工會將極力爭取比照「約聘僱人員」人員；另為了鼓勵助理持續進修，草案也將納入「進修制度」，保障助理在職進修的權利。

對於部分助理質疑為何由陳玉珍提出草案，而非尋求其他委員、黨團的支持？李永誠解釋，既然原案未撤，利用原提案委員提出修正動議是較有效率的立法路徑；他也說，工會也跟陳玉珍辦公室協議，現行助理制度、保障不變，在這原則下他才敢答應，且陳願意用工會提案取代原提案，這對助理來說也是好的事情，草案版本近日就會提出。

工會版本無涉除罪化修法「寫那段是越權」

至於草案有無調整除罪化等相關內容，他說，「我沒有管他」，幫立委寫那一段是越權，立委要怎麼修是他的事。立委要提進去前，前面要加什麼字他不管，他只能把立法院助理的福利框在裡面、固守助理權益，一旦工會的文字留在草案裡面，陳玉珍就沒有對不起工會。

李永誠強調，工會的立場是對內團結、顧守權益，不希望助理捲入政黨對決，「既然有人要幫我們爭取福利，我為什麼不要？」工會只負責撰寫保障權益的條文，若陳玉珍在修正動議中欲加入其他政治性文字，「那是她的權力，但我只對助理的權益負責。」

