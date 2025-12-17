為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    外交部出席深圳APEC非正式資深官員會議 簽署MOU捐助65萬美元

    2025/12/17 15:33 記者黃靖媗／台北報導
    我國APEC資深官員、外交部國組司司長孫儉元（右）利用出席在中國深圳舉行「非正式資深官員會議」（ISOM）的機會，代表政府於本月11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（左）簽署捐助備忘錄。（外交部提供）

    我國APEC資深官員、外交部國組司司長孫儉元（右）利用出席在中國深圳舉行「非正式資深官員會議」（ISOM）的機會，代表政府於本月11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（左）簽署捐助備忘錄。（外交部提供）

    為展現對亞太經濟合作（APEC）的重視，並持續協助其他APEC會員進行能力建構，我國政府決定今年捐助65萬美元予APEC。我國APEC資深官員、外交部國組司司長孫儉元利用出席在中國深圳舉行「非正式資深官員會議」（ISOM）的機會，代表政府於本月11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）簽署捐助備忘錄（MOU）。

    孫儉元致詞表示，我國為APEC建設性會員，自1991年加入APEC以來，持續透過捐助及辦理活動對APEC作出具體貢獻，未來也將繼續在平等基礎上與其他APEC會員合作，共促APEC區域的繁榮發展。

    APEC秘書處佩德羅薩執行長則指出，我國的捐助及積極參與不僅有助APEC秘書處順利推動相關工作，更對APEC會員的能力建構至關重要，將令APEC區域所有人民受惠。

    外交部說明，捐款將用於挹注我國於20年前倡議設立的APEC 「人類安全子基金」（Human Security Sub-Fund），以及10年前與美國、澳大利亞合作設立的「婦女與經濟子基金」（Women and the Economy Sub-Fund），另將資助「政策支援小組」（PSU），強化APEC的政策研究與分析能量。

    外交部表示，APEC是我國參與最重要的政府間國際組織之一，每年有超過40個部會的人員出席各項會議，並在國內辦理超過30場APEC相關會議及活動。此外，我國「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）3名代表也積極提出各項計畫及倡議，表現深獲肯定。未來，政府將繼續善用APEC加強與其他會員的互動交流，並透過公私協力，提升我國在APEC的能見度及影響力。

