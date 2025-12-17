小橘書遭質疑引戰 黃重諺反問：從小的防空演習也是仇中？

國安會諮委黃重諺今接受網路節目專訪，回應各界對小橘書的批評。（《Yahoo齊有此理》提供）

政府近日普發被稱為「小橘書」的全民國防手冊引發正反議論，遭質疑是在販賣恐懼或「引戰」。國安會諮委黃重諺今接受網路節目專訪表示，從他小時候就有防空演習，請問全世界有哪個國家會來轟炸我們？難道這也是引戰？不過，他也自嘲是「正能量的天使」，台灣本來就是生龍活虎、各種意見都有。

黃重諺說，如果因為家裡有一本告訴國人如何因應緊急狀況的「小橘書」就是「引戰」、帶來「戰爭恐懼」，那大家不要忘了，台灣長期以來就有防空演習，請問全世界有哪個國家會來轟炸我們？難道這也是引戰、這也是帶來仇中？當然都不是，重點是我們要強化韌性，讓對方覺得「這很難處理」而打消念頭。

黃重諺提到，過去美國在台協會（AIT）高雄分處曾因應南部地震議題，呼籲民眾準備「避難包」，當時也曾被扭曲炒作為「AIT說快打仗了，所以要準備避難包」，結果忽然引發大家的警覺，民眾理解到無論是地震、天然災害、戰災或緊急時期，家中有預先準備都是好的。

黃重諺表示，以「小橘書」來說，法國跟我們幾乎是同一時間發布了類似指引，內容涵蓋恐怖攻擊、戰災及各類災害應對；此外，北歐國家幾乎都有，捷克等歐盟國家更是早已行之有年，並普發給家戶和國人。

面對主持人追問，那些國家有像台灣被罵「浪費錢、拿來蓋泡麵」嗎？黃回應，他還沒有聽過，但台灣本來就是生龍活虎的地方，各種意見都有，都應該被尊重，並開玩笑說「我本來就是正能量的天使」，他強調，國際上這麼多國家都有，國人就不會質疑「這是要打仗、浪費」等。

黃重諺坦言，其實小橘書推出後，他的第一個感想是，國際上許多國家早已完備相關指引，他深感台灣作為政府、行政部門，本來就一直欠國民一個緊急避難的指引，今天終於做了交代，後面必須做得更好。

